Successo per la quindicesima edizione di Collisionil, evento di riferimento in Piemonte per la musica dal vivo

Per la quindicesima volta Collisioni ha fatto centro, riconfermandosi come l’evento di riferimento in Piemonte per la musica dal vivo e trovando la formula magica per non invecchiare, rimanendo il festival di riferimento in cui si riconoscono ogni anno decine di migliaia di giovani, che trovano in questo momento estivo gli altoparlanti emotivi capaci di far risuonare il cuore di generazioni sempre nuove.

Se un tempo Collisioni era il festival in cui i genitori sono stati giovani all’insegna del rock, adesso il festival è diventato un evento a cui partecipano i figli, innamorati del rap. Ma l’emozione di ritrovarsi insieme in piazza, al caldo, cantando con una sola voce non è mai cambiata.

Un successo annunciato la doppia giornata giovani ideata in collaborazione con Banca D'Alba, che ha visto venerdì 7 luglio esibirsi sul palco i rapper Geolier, Ernia e il campione di visualizzazioni su Spotify Lazza. E sabato 8 luglio il Re della Trap Sfera Ebbasta, insieme a Shiva e a tanti altri artisti. Non tanto un concerto, ma un happening generazionale, che ha visto centinaia di ragazzi impegnati dal pomeriggio in interviste video, campagne fotografiche e Social, in cui i ragazzi del Progetto Giovani, progetto realizzato grazie alla collaborazione del Ministero della Cultura Italiano e di Fondazione CRC, hanno intervistato il pubblico dei giovani, interrogandoli sull'amicizia, l'amore, la famiglia e il senso di appartenenza a una generazione. Mentre i Giovani Soci di Banca D'Alba sono stati protagonisti di un intenso reportage dietro le quinte, in cui hanno intervistate le diverse professionalità che rendono possibile un festival, dai direttori di produzione, agli Stage Manager, ai Rigger, le Camerine e i responsabili della sicurezza, per raccontare al pubblico di Instagram un festival dentro al festival, e dare voce all'impegno di quei lavoratori essenziali alla riuscita di un evento che normalmente restano sempre nell'ombra.

