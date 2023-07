Sanremo: grande partecipazione per Lidia Ravera ai Martedì Letterari del Casinò

Ha affascinato il numeroso pubblico del Teatro del Casinò ieri sera la scrittrice Lidia Ravera parlando del suo “Age Pride. Per liberarci dei pregiudizi sull’età" ( Einaudi).

Lidia Ravera ha parlato del suo difficile rapporto con il tempo che ha contraddistinto la sua vita e le sue scelte, un tempo che le metteva fretta nel raggiungere gli obbiettivi che si era data, che quasi la spaventava nel suo incedere inesorabile verso la vecchiaia. Su questo sentimento opprimente vissuto in maniera contrastante ha trovato il suo compimento l’analisi familiare ” non ho mai visto mia madre felice” affermazione che apre il libro, proiettando il lettore in una dimensione personale, spesso condivisa. Uno spaccato di realtà scritto per tutti, ma soprattutto per i giovani per sostenere un approccio positivo al loro tempo come per “i grandi adulti” che devono accettare il percorso in una “terra” tutta da scoprire”.Un terzo della popolazione italiana è composta, infatti, da ultrasessantenni, che hanno davanti decenni di vita ancora da vivere: non era mai successo prima. Perché questo possa essere considerata una conquista (un privilegio, una festa), bisogna liberarsi degli stereotipi, quelle «finte verità mai verificate, ma stabilizzate dalla ripetizione che ci rendono pavidi e conformisti”. Attraverso il racconto del proprio conflittuale rapporto con l’età che avanza, Lidia Ravera ha rivendicato la maestosa allegria celata nella maturità e spiegato come il tempo possa trasformarsi in un alleato che consente una libertà imprevista e una vera rivoluzione interiore.

Lidia Ravera è nata a Torino. Giornalista e scrittrice, ha raggiunto la notorietà nel 1976 con il suo romanzo d’esordio Porci con le ali, manifesto di una generazione e longseller con tre milioni di copie vendute in quarant’anni (oggi nei Tascabili Bompiani, anche in versione graphic novel). Ha scritto trenta opere di narrativa (gli ultimi romanzi Piangi pure, Gli scaduti, Il terzo tempo, Avanti, parla sono nel catalogo Bompiani, come la novella autobiografica Tempo con bambina e il racconto La somma di due da cui è tratto l’omonimo spettacolo di e con Marina Massironi e Nicoletta Fabbri, diretto da Elisabetta Ratti). Ha lavorato per il cinema, il teatro e la televisione.

