Sanremo: ai bagni Lido l’apericena felino organizzato dalla Lega del Gatto

Sabato 22 luglio alle 18 ai bagni Lido in corso Trento e Trieste 2, è in programma un apericena felino organizzato dalla Lega del Gatto di Sanremo.

Parte del ricavato sarà devoluto all'acquisto di cibo per le colonie feline del comprensorio sanremese, alla sterilizzazione e alle cure dei gatti randagi della città.

“Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare, previa prenotazione come indicato sulla locandina e un ringraziamento particolare ai gestori dei Bagni Lido che mettono a disposizione lo spazio per l’evento” dichiarano dalla Lega del Gatto.