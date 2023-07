Bordighera: domenica a Sant'Ampelio concerto in beneficienza della pianista Veronica Rudian

La pianista ligure Veronica Rudian si esibirà, domenica prossima alle 21.30, alla Rotonda di Sant’Ampelio a Bordighera.

L’evento, per volontà dell’artista, sarà a favore degli alluvionati della città di Faenza. A tal proposito, gli spettatori potranno contribuire con un’offerta libera a sostegno della causa. Sarà possibile contribuire anche tramite bonifico bancario, di seguito l’Iban per la donazione: IT21O0623048962000030755415 (intestatario Comune di Bordighera – causale Donazione per gli alluvionati di Faenza).

Nel corso della serata Veronica Rudian eseguirà, tra le altre composizioni, i sette brani presenti nel suo nuovo album di inediti “Il viaggoi”, distribuito da ADA Music Italy, e già disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming.