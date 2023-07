Sanremo: auto provoca incidente e muore netturbino, Sangiovanni (CGIL) "Tragedia assurda"

"È una tragedia assurda", ha detto Antonello Sangiovanni, delegato della CGIL, in merito alla morte di Antonio Gullo, il netturbino 51enne deceduto in seguito ad un incidente avvenuto a Sanremo.



Il sindacalista a nome anche di tanti colleghi di Gullo, ha espresso cordoglio alla famiglia e del 51enne ricorda: "Era un lavoratore apprezzato e ben voluto da tutti. Una persona sempre disponibile e sorridente. La notizia della sua morte ci ha lasciato tutti sconvolti".



"In questo difficile momento facciamo fatica a trattenere il dispiacere e trovare le parole giuste. Sono disgrazie ma nessuno deve morire così" - conclude Sangiovanni.