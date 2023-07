Sanremo: lunedì prossimo focus di Asl 1 Imperiese sui tatuaggi dedicato agli operatori

Un focus sul mondo dei tatuaggi, piercing e del trucco permanente: la organizza l’Asl 1 Imperiese per lunedì prossimo dalle 9 alle 12.30, nell'aula magna di Asl1 in Bussana. Una giornata informativa rivolta agli operatori professionali ed alle associazioni di categoria.

Chi è interessato a partecipare può iscriversi all’evento accedendo al sito dell’Asl 1 attraverso il seguente link. Al termine della giornata verrà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti. Il materiale trattato sarà disponibile dopo l’evento anche sul sito dell’Asl 1 Liguria.

“Le miscele per i tatuaggi – ricorda l’Asl - non sono da intendersi cosmetici in quanto, non sono destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano. Le miscele rientrano nel campo di applica-zione del Regolamento (CE) n.1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), il quale, per far fronte alle preoccupazioni sollevate negli anni passati, anche con evidenze di segnalazioni nel sistema di allerta Rapex, ha imposto una recente restrizione a moltissime sostanze, al fine d’impedirne la presenza nella miscela per la pratica di tatuaggio al di sopra dei limiti stabiliti. In particolare, il Regolamento (UE) n.2020/2081 ha modificato il Regolamento REACH, ag-giungendo la restrizione n. 75 specifica per le miscele destinate alle pratiche di tatuaggio. La re-strizione si applica dal 4 gennaio 2022, con un deroga al 4 gennaio 2023, per due soli pigmenti (Pigment Blue 15:3 e Pigment Green 7)”.

Di conseguenza, non possono essere immesse miscele per tatuaggi o usate miscele per tatuaggi non conformi alla restrizione n. 75 del suddetto regolamento REACH.