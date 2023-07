Sanremo: gestione dei parcheggi a pagamento, in lizza non c’è solo Amaie Energia

Fino a qualche mese fa quella di Amaie Energia sembrava l’unica opzione sul tavolo del Comune per l’ambizioso progetto della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento in città. Uno dei molti incarichi che la società partecipata del Comune si apprestava a prendere in carico coprendo, di fatto, un ampio spettro dal servizio raccolta rifiuti alla gestione delle spiagge passando, appunto, per i parcheggi.

Ora, però, sembra che nelle intenzioni dell’amministrazione ci sia anche altro. Almeno così è emerso dalle parole dell’assessore all’Urbanistica Massimo Donzella a margine di una riunione a Palazzo Bellevue: “Stiamo ragionando a una società unica di portata nazionale o internazionale che gestisca tutti i parcheggi”.

Che Amaie Energia si sia fatta da parte o meno, il Comune vuole ampliare il raggio d’azione aprendo anche a società esterne che possano gestire il sistema parcheggi in città. Un’organizzazione che si appresta a essere sempre più complessa anche per via dei nuovi spazi che si verranno creare come, per esempio, quello sui Tre Ponti. C’è poi il nodo di piazza Eroi, ma lì sarà il Comune a decidere se farsi carico della gestione o affidarla a terzi. Senza dimenticare il lungomare Calvino e piazzale Dapporto, spesso al centro di potenziali rivoluzioni ma mai a regime come dovrebbero.



Non è dato sapere se gli uffici di Palazzo Bellevue abbiano individuato o meno una potenziale società per la gestione del servizio anche se, ovviamente, dovrà poi essere indetta una gara d’appalto per l’affidamento. Una piccola rivoluzione per un servizio che da tempo richiede maggiore pianificazione e, soprattutto, un adeguamento alle modalità già utilizzate nelle principali località turistiche sia in Italia che, per esempio nella vicina Costa Azzurra. Motivo per il quale una eventuale società di portata internazionale potrebbe rappresentare elemento di particolare evoluzione.