Imperia, pubblicate le graduatorie asili nido: in crescita le domande di iscrizione

Il Comune di Imperia ha approvato e pubblicato sul proprio sito le graduatorie asilo nido per l'anno didattico 2023/2024. In totale sono pervenute 129 istanze valide, di cui 46 rinnovi (ammessi con priorità come previsto dal vigente Regolamento) e 83 nuove iscrizioni.

Il Concessionario del servizio nido, compatibilmente con il numero dei posti disponibili per ogni sezione e nel rispetto della posizione in graduatoria, comunicherà telefonicamente alle famiglie dei nuovi iscritti la data del colloquio propedeutico all'inserimento al nido nonché i dettagli del pagamento retta, invariata rispetto all’anno precedente.

“La crescita delle domande, circa 20 in più rispetto allo scorso anno, e i tantissimi i rinnovi ci fanno guardare al futuro con maggiore ottimismo. Questi numeri ci raccontano dell’alto gradimento del servizio pubblico offerto, di un leggera inversione di tendenza sulle nascite e anche di una ripresa dell’occupazione femminile post-Covid. In questo scenario, ci tengo a sottolineare la lungimiranza del nostro Sindaco che ha deciso di utilizzare i Fondi del Pnrrr anche per la costruzione di un nuovo nido d’infanzia ai Piani, che potrà soddisfare completamente le esigenze di una Città in crescita, e che ha dato grande importanza negli indirizzi di governo di questa nuova Amministrazione ai servizi da offrire alle donne per riuscire a coniugare maternità e lavoro”, commenta l’assessore alla Comunità Solidale, Laura Gandolfo.