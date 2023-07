Il gruppo 'Reuben' all'assemblea di Confindustria "L'azienda ha visto a Sanremo molte opportunità" (Video)

All’assemblea di Confidustria, che ieri ha parlato degli investimenti stranieri nella nostra provincia, è stato invitato anche il gruppo ‘Reuben Brothers’, società britannica che, da alcuni anni, ha acquisito Portosole l’approdo turistico privato di Sanremo.

Con Gianluca Petrera non potevamo non parlare delle varie vicissitudini relative a Portosole. In primis la vicenda legata al cosiddetto ‘ecomostro’: “Siamo alle battute finale di una procedura amministrativa lunga, avviata durante il Covid e che ha subito alcuni ritardi. Ma, considerando i tempi medi delle conferenze dei servizi, l’Amministrazione comunale è stata brava a concludere in tempi abbastanza rapidi. Dopo l’estate faremo vedere che vogliamo concretamente risolvere il problema, buttando giù l’esistente e ricostruendo quanto progettato”.

E per quanto riguarda il restyling del porto vecchio? “Siamo in attesa del Consiglio di Stato e, quindi, possiamo solo incrociare le dita sperando che tutto vada per il verso giusto. Un esito negativo, oltre che per noi investitori il problema grave sarà per la città”.

Si è parlato molto anche di modifiche al progetto del porto vecchio: “Ad oggi non ci sono, se non quelle minime tecniche, per realizzare un progetto più precise. Aspettiamo solo notizie dal Consiglio di Stato”.

Cosa ha portato la famiglia Reuben ad investire nella nostra provincia? “Loro trascorrono molto tempo in Costa Azzurra e, quindi, Sanremo è il primo posto in Italia per chi arriva dalla vicina Francia. Siamo qui perché non hanno trovato nulla di meno rispetto alla còte. Sicuramente Sanremo gode ancora dei fasti di un tempo”.