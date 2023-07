Emergenza volontari per le colonie feline di Taggia: "Un like in meno ma venite ad aiutarci"

A Taggia è emergenza volontari per le colonie feline. Su tutto il territorio comunale sono almeno una cinquantina i punti di assistenza per i mici, per una popolazione a quattro zampe che in questi anni è cresciuta a dismisura.

"Ci sono pochi volontari. - taglia corto Sara M., una delle persone che da tempo si prende cura dei gatti di Taggia - La gente condivide molto i nostri post ma sarebbe meglio un like in meno e una visita in più alle colonie. Nel giro di poco tempo abbiamo 'perso' alcune volontarie del gruppo e per noi che siamo rimaste sta diventando difficile riuscire ad occuparsi di tutto".

Fino a non troppo tempo fa la questione della popolazione felina su Taggia era una questione delicata, per via dei rapporti burrascosi tra il Comune e i volontari per la gestione delle spese sanitarie. "Oggi possiamo dire con soddisfazione che è cambiato tutto. - commenta la volontaria - Da un anno e mezzo a questa parte, grazie alla convenzione tra Comune di Taggia e Lega del Gattino, è diventato tutto più semplice. L'amministrazione comunale ci è venuta incontro e la gestione delle sterilizzazioni e delle cure mediche è coperta. Un aspetto importante che ha messo almeno un freno alla crescita incontrollata dei gatti su tutto il territorio, anche se non è sufficiente. In questi giorni abbiamo terminato le sterilizzazioni comprese nella convenzione e non bastano, questo per dare un'idea di quanti gatti siano presenti. La coperta è corta".

Perchè non si trovano volontari? "Non è facile. È un impegno. - risponde - Bisogna aver voglia di prendersi cura di questi animali. Tanti che avevano mostrato interesse alla fine rifiutavano perchè questo voleva dire dover pagare il cibo da distribuire ai gatti. È un'attività a cui devi dedicare del tempo: portare da mangiare, tenere pulita la colonia e magari coccolare anche un po' questi gatti. Non tutti hanno questa sensibilità".