Sanremo: Assessore Scajola all’assemblea generale di Confindustria Imperia all’ Hotel Royal

Domani, martedì 11 luglio, alle 17.30, nella sala congressi dell’Hotel Royal di Sanremo (Corso Imperatrice 80), l’assessore regionale Marco Scajola parteciperà, in rappresentanza di Regione Liguria, all’assemblea generale 2023 di Confindustria Imperia che avrà, come tema principale, la capacità di attrarre investimenti stranieri nel Ponente ligure. L’assessore illustrerà la tendenza positiva di crescita occupazionale e di formazione professionale in Liguria.