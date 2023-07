Ventimiglia, Scullino a Bevilacqua: "La mia amministrazione non è stata sciolta per il problema dell'immigrazione"

"La mia amministrazione non è stata sciolta per la scarsa efficienza, né per il problema della sicurezza e dell'immigrazione ma neppure per le bottiglie di birra da consumare al mare, anche perché la Lega aveva voluto e imposto la responsabilità della sicurezza e dell'immigrazione assegnandola all’ex assessore Bertolucci" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino replicando alla nota del consigliere comunale della Lega a Genova Alessio Bevilacqua.

"L’unica verità è che Di Muro, immaginando che gli sarebbe stato molto difficile e improbabile ottenere un nuovo mandato in parlamento, ha fatto di tutto per far cadere la mia amministrazione, con solo tre dei suoi consiglieri, servendosi dei sei consiglieri di tutta la sinistra, del PD e della Sinistra Ambientalista, per ottenere così il commissariamento del Comune e poi presentarsi lui alle elezioni anticipate, come di fatto è successo. Adesso è lui in prima persona che dovrà pensare a risolvere tutti i problemi di sicurezza in città" - afferma Scullino.