Sanremo: commercio, turismo e parcheggi. Fratelli d'Italia "I turisti stanno scappando via!"

Si è riunito giovedì scorso, alla presenza del coordinatore cittadino Tonino Consiglio e del Consigliere comunale Luca Lombardi, il dipartimento ‘Attività Produttive’ di Fratelli d’Italia a Sanremo, incontro presieduto da Alfredo Guerrino.

Al centro dell’attenzione dei partecipanti, la situazione turistico-commerciale della città dei Fiori. “Tralasciando l’endemica situazione negativa della nostra autostrada – evidenzia il dipartimento - purtroppo ben nota anche al di fuori della regione e che, spesso, tiene lontani anche i proprietari delle seconde case per il weekend, si sono affrontati quei temi che interessano da vicino commercianti, ristoratori ed albergatori: dalla mancanza di un calendario manifestazioni degno delle proposte passate, della storia e delle attese che una città come Sanremo crea in quei turisti che la scelgono per il loro periodo di relax all’indegno spettacolo di una raccolta differenziata che fa a pugni con l’immagine di una città turistica (non si possono vedere cumuli di sacchetti sui marciapiedi che, oltretutto, vengono distrutti dai gabbiani ed insozzano il selciato) fino alla inesistente urgenza rispetto all’apertura di un cantiere in Piazza Eroi, sottraendo posteggi, estremamente necessari nella stagione estiva, e costringendo allo spostamento di parte del mercato ambulante”.

“I partecipanti alla riunione – prosegue la nota di FdI - analizzando quest’ultima problematica, hanno concordato nel dire che il turista che viene a Sanremo per una giornata in città, non può pensare di ‘perdere’ un’ora o più a cercare un posto auto: alla fine, quel turista, va via. Anche la demolizione del solettone lascia parecchio basiti: quale progetto ha intenzione di sviluppare sull’area l’Amministrazione? Comprendiamo la burocrazia e i vari passaggi necessari per ogni lavoro pubblico, ma il cittadino si trova in pochi mesi ad affrontare tutti i cantieri e disagi dei 10 anni di governo Biancheri (probabilmente colpito da furia cantieristica). La città è ostaggio di cantieri quotidiani, che creano code e disagi a tutti gli utenti della strada, molto spesso dovuti allo stato vetusto delle tubazioni dell'acqua, stato che porta a continue rotture”.

“Scarso inoltre – termina FdI - l’impatto promesso sulla città da parte di ‘The Mall’. A nostro avviso vanno rilevate anche mancanze importanti sull’ordine e decoro pubblico: è inaccettabile avere uno dei corsi principali di Sanremo, collegamento tra la stazione ferroviaria e via Matteotti, popolato di clochard e questuanti vari che inficiano l’immagine della via e delle attività commerciali che su questa insistono. I commercianti della città mettono, come sempre, tutte le loro forze ed energie per offrire agli ospiti il meglio ma serve, necessariamente, la presenza fattiva dell’Amministrazione nel risolvere alcuni note deficienze”.