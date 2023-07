Santo Stefano al mare: laboratorio interattivo musicale per bambini domani in Piazza Baden Powell

Antea Edizioni di Angelo Giudici presenta ‘Bello Bellissimo Musicante’, laboratorio interattivo musicale condotto dall’autrice Marzia Massocco e da Veronica Ioppolo, operatrice certificata Musica in culla(r), che si svolgerà domani alle 18 in Piazza Baden Powell di Santo Stefano al Mare. L’evento è in collaborazione con l’Associazione Musicale G. B. Pergolesi ETS inserita nell’associazione internazionale Musica in Culla.



“L’associazione – si spiega nel comunicato - ha al suo interno due operatrici certificate: Veronica Ioppolo e Adriana Costa. Si ringrazia Floriana Lupano, Presidente dell’Ass. Arte & Party e organizzatrice di Lavand’arte. La potenza della parola tradotta in musica porterà i bambini alla sperimentazione diretta del messaggio ‘Amor Vincit Omnia’, mission e fondamento di ‘Bello Bellissimo’, libro illustrato dalla fantasia di Daniela Pangallo. Il laboratorio per bambini si svolgerà domenica 9 luglio alle 18.00 presso Piazza Baden Powell a Santo Stefano al Mare. Età consigliata 4 - 7 anni. Marzia Massocco, classe 1985, appassionata di lettura, scrittura, medicina naturale e animale, laureata in tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione cinofila presso l’Università degli studi di Pisa, vive in Sanremo, dove mare e boschi così vicini hanno ispirato il paesaggio di Bello Bellissimo, la sua prima produzione come scrittrice per bambini. Veronica Ioppolo, educatrice (L19) e operatrice certificata Musica in culla(r) e I livello Orff Schulwerk (I grado), diplomata in canto lirico come soprano presso il Conservatorio di musica Antonio Vivaldi di Alessandria, attiva come cantautrice, pubblica il concept il ‘Cambiamento’ e lavora alle musiche per il cortometraggio ‘Le mur’ di Riccardo Marchese, da anni si dedica alla programmazione e conduzione di percorsi musico-motorio espressivi legati alla letteratura per l’infanzia”.