‘Invito all’Operetta’, a Ospedaletti i Solisti dell'Orchestra da Camera del Principato di Seborga (Foto)

A Ospedaletti domenica prossima, il 9 luglio, alle 21,30 in piazza Sant’Erasmo andrà in scena ‘Invito all’Operetta’ di C. Lombardo e V. Ranzato nel 100° anniversario del Paese dei Capanelli (1923 – 2023).

Si esibiranno i Solisti dell'Orchestra da Camera del Principato di Seborga: Carla Talete soprano, Cristina Noris al clarinetto, Massimo dal Prà al pianoforte, Enzo Cioffi alle percussioni e Vitaliano Gallo al fagotto, alla chitarra e farà anche la direzione.

Il programma di Sala prevede pagine scelte da Vedova Allegra, O Cin Ci Là, Orfeo all'Inferno Can Can, Al Cavallino Bianco, Lehar, Offembach, Strauss, Leoncavallo. In particolare si potranno ascoltare: “Buongiorno a Te” di M. Centonze; la Principessa della Czarda “Canta un Coro di Angioletti / Spesso il Cuore s'innamora” E. Kàlmàn; O Cin Ci Là di C. Lombardo; la Principessa della Czarda “l'Amore Sciocco” di E. Kàlmàn; Il Paese dei Campanelli “Fox della Luna” di V. Ranzato; la Principessa della Czarda “No Senza Donne” di E. Kàlmàn; Vedova Allegra “Tace il Labbro” di F. Lehar; La Danza delle Libellule “Fox Trot delle Gigolettes” di F. Lehar; Vedova Allegra “Romanza della Vilja” di F. Lehar; al Cavallino Bianco “Valzer d'Amore / Al Cavallino” di R. Benatzki; Giuditta di F Lehar; il Paese del Sorriso “Tu che m'hai preso il Cuor” di F Lehar; Mein Teddybar di J. Fuchik; Il Bacio di L. Arditi e “Orfeo all'Inferno” Can Can di J. Offembach.

L'ingresso è libero.