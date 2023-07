Il Festival M&T di San Bartolomeo al Mare termina con “Song for a friend”

Una band incredibile, l'energia trascinante di Simona Bencini, il ritorno del funk italiano: ieri sera al Festival M&T di San Bartolomeo al Mare i Dirotta su Cuba hanno eseguito il primo concerto della loro tournée 2023 proponendo, insieme ai loro grandi successi, alcuni brani meno noti e anche un remix di "Si, viaggiare", firmato da Papik, e trascinando il pubblico per due ore di spettacolo.

Il Festival M&T termina questa sera in piazza Torre Santa Maria alle 21:30 con il ricordo di Gianni Branca, artista di rilievo internazionale scomparso nel 2014. Designato miglior batterista-percussionista al concorso internazionale “Percfest memorial Naco” svoltosi in Liguria nel 1997, Gianni Banca ebbe una carriera di grande valore artistico con esperienze come “Festivalbar”, “Un disco per l’estate” (1994) Rai 1 (1996-1998-1999), Rai Sat (1999), Rai 2 (2000-2001). Questa sera si esibiranno i The Blue Laws & Fratelli Lambretta in “Song for a friend” con ospite speciale Danilo Amerio, grande cantautore italiano noto per la collaborazione alla produzione e alla realizzazione di molti album di artisti come Raf, Umberto Tozzi, Marco Masini, Lorenzo Jovanotti, Mia Martini, Aleandro Baldi e Paolo Vallesi.

Il programma:

Lunedì 3 luglio - Grazia Di Michele “Terra”

Martedì 4 luglio - Magasin du café

Mercoledì 5 luglio - Eufonika

Giovedì 6 luglio - Un loft per sei (teatro)

Venerdì 7 luglio - Dirotta su Cuba

Sabato 8 luglio - “Song for a friend”, ospite speciale Danilo Amerio