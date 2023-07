Domani sera al Morgana Beach serata finale del 28° Trofeo Città di Sanremo di Calcio a 6

Domani sera dalle ore 20.45 sul campo Morgana Beach di Sanremo sarà puro spettacolo nella serata finale del 28° Trofeo Città di Sanremo.

"Musica, radiocronaca su Radio Intemelia e Diretta streaming sui canali social della SanremoCalcio - spiegano gli organizzatori - saranno di contorno alle finali che premieranno dopo quasi 30 giorni di gare la squadra vincitrice.

La finale più inaspettata tra Ag. Temacasa e Ancash Sport promette uno spettacolo senza precedenti, formazioni formate da giocatori giovani tra cui spicca il portiere degli Ancash Sport (il cui cartellino è di proprietà di una squadra professionistica) e i migliori giovani della piazza Sanremese schierati tra le fila di Ag. Temacasa (molti di loro divisi tra squadre di Eccellenza e Promozione)



Le semifinali sono state come da pronostico molto combattute; se i ragazzi di Ag.Temacasa hanno avuto ragione de Il Bosforo nel secondo tempo, dove con 2 gol in 3 minuti hanno aperto un solco incolmabile con gli avversari invece la compagine GialloVerde di Imperia ha sconfitto contropronostico la formazione frontaliera del Marco Serpe Rec Metalli, grande favorita a inizio torneo.

Per definire la finalista dopo che i tempi regolamentari e Supplementari con un altalena di emozioni e gol, si sono conclusi in parità, ci sono voluti una serie infinita di calci di rigore (9 calciati per squadra) che ha premiato gli Ancash Sport, facendo cadere in una giusta delusione sportiva Miceli e compagni.

Sicuramente alle finali la passeggiata e la parte vicino al campo di gioco sarà stipata di pubblico sperando di arrivare ai numeri delle scorse edizioni con più di 500 persone a godersi uno spettacolo di categorie calcistiche di alto lignaggio".

Il programma delle FINALI DI DOMENICA

ORE 21.00 Finale 3/4 posto

IL BOSFORO - MARCO SERPE REC METALLI

ORE 22.00 Finale 1/2 posto

AGENZIA TEMACASA - ANCASH SPORT