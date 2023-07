Mamma mia che caldo! In provincia picco massimo a Dolceacqua con 36 gradi, 705 persone a rischio

Era atteso in tutta Italia e, anche nella nostra provincia non è stato da meno. Caldo, caldo, fortissimamente caldo. Con le spiagge ovviamente invase da residenti e turisti per fare soprattutto un bagno rinfrescante, le temperature sono salite vertiginosamente e, anche il forte vento che imperversa è caldissimo e non aiuta di certo.

Oggi l'anticiclone africano si rinsalda sul Mediterraneo Centro-Occidentale favorendo un ulteriore aumento delle temperature di circa 1-3 gradi, sia nei valori minimi sia nei valori massimi, seppure associato a bassi valori di umidità

Le temperature erano già elevate nel corso della notte e, durante la giornata sono ulteriormente cresciute, con un sole cocente e con problemi soprattutto per anziani e bambini piccoli. La temperatura minima (si fa per dire) più alta della provincia, si è registrata stamattina a Sanremo con 28,9 gradi, seguita da Imperia con 27,9 e Diano Marina con 27,1. Poco meno Ventimiglia con 26,6. Si respirava un pochino di più in montagna, con i 12,7 gradi ai 1.800 metri di Poggio Fearza mentre a Nava erano 14,3. A seguire troviamo Verdeggia con 14,7, Pigna con 15,5 (Colle Belenda), Pieve di Teco 18,1, Triora 18,2 e via via gli altri comuni.

La temperatura massima, poco dopo le 13, si è registrata a Dolceacqua che ha sfiorato i 36 gradi, con 35,8. Non è andata meglio ad Airole, con 35,6, seguita da Dolcedo con 35,3, Rocchetta Nervina con 34,9, Diano Castello 34,7, Pontedasio con 33,1.

Sulla costa temperature sopra i 30 gradi: a Ventimiglia 32,9, Sanremo 32,5 e Imperia 30,4. La più bassa, ovviamente, a Poggio Fearza con 15,5 mentre a Montalto Carpasio si è passati direttamente a 23,3. Quindi Pigna 24,3, Apricale 24,9, Nava 25,5, Verdeggia 26,3, Bajardo 27, Triora 29,5, Pornassio 30.

E domani le temperature dovrebbero addirittura ancora salire, seppur di pochi decimi di grado. Una situazione che perdurerà almeno fino a lunedì mentre, dal giorno successivo la colonnina di mercurio dovrebbe lievemente scendere, con le massime sulla costa sotto i 30 gradi.

A proposito di caldo la Regione ha avviato una campagna informativa, un numero verde ed i custodi sociali. Come ogni anno la Liguria predispone un piano caldo definendo l’elenco della popolazione ligure maggiormente suscettibile agli effetti delle ondate di calore sulla Salute: le persone a rischio nella nostra regione sono 5.479. Il livello di rischio viene calcolato sulla base di vari fattori: l’età, l’assunzione di particolari tipologie di farmaci, l’esenzione per patologie croniche, ricoveri ospedalieri relativi a una classe di patologie che segnalano particolare sensibilità ai periodi di caldo estivo.

Il numero verde regionale InformAnziani 800 593 235 è valido su tutto il territorio regionale, risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 ed è a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio. A svolgere il servizio sono i custodi sociali, circa 140 in tutta la Liguria di cui la metà a Genova, a cui si affiancano anche i volontari per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica.

Nella nostra provincia sono 556 le persone a rischio medio e 149 quelle a rischio alto.