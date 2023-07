Passeggiata mare a Bordighera, Trucchi "Rivedere progetto". Laganà "Stiamo decidendo se evitare palme in un tratto"

Nel corso del consiglio comunale di Bordighera di questa sera è stata discussa anche un'interrogazione, presentata dal gruppo consiliare Insieme, sul progetto della passeggiata mare. “Chiedo di sapere la data di avvio dei lavori e chiedo di sapere se il sindaco conferma la disponibilità, espressa in campagna elettorale, di rivedere gli aspetti più problematici di tale progetto, come il riposizionamento delle palme. La maggior parte della popolazione di Bordighera a riguardo ha delle forti perplessità. A questo potrebbe servire una commissione alla presenza del tecnico. Si chiede in quale direzione si andrà e in quali tempi“ - ha detto il consigliere di minoranza Giuseppe Trucchi.

Il vicesindaco Marco Laganà ha risposto: “La ditta Silvano dovrebbe iniziare i lavori intorno alla seconda settimana di settembre. Proprio in questi giorni la maggioranza sta decidendo la possibilità di evitare la piantumazione nella parte più stretta interessata dal progetto, ovvero la parte iniziale dal Caranca ai giochi vicino all’hotel Parigi, dall’hotel Parigi in poi, invece, si è valutato di andare avanti come da progetto”.

È intervenuto poi il consigliere comunale di minoranza Fulvio Debenedetti: “Voglio fare due domande: di quanto spazio viene ristretto con la piantumazione? Cosa intendete fare con il mercato del giovedì? Restringendo il passaggio sicuramente non ci staranno più le due corsie”.

Il vicesindaco Marco Laganà ha replicato: “Le piante essendo singole in aiuole non daranno alcun fastidio. Sicuramente verrà fatta una predisposizione a livello di piano di tutti gli ambulanti e se sarà il caso si espanderanno verso Vallecrosia o verranno ridistribuiti gli spazi”.