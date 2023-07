Consiglio comunale a Bordighera, Trucchi propone: "Fare commissione tematica su argomenti di primaria importanza"

Il secondo consiglio comunale del nuovo mandato dell’Amministrazione Ingenito ha preso il via con l’approvazione all’unanimità della costituzione delle commissioni consiliari permanenti.

“La conferenza dei capigruppo tenutasi martedì ha deciso di confermare le quattro commissioni: la prima che è Affari generali e Programmazione; la seconda che è Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente; la terza che è Sanità, Sport e Sociale e la quarta che è Turismo, Cultura, Commercio e Artigianato, Agricoltura ed Enogastronomia“ - ha detto il presidente del Consiglio comunale di Bordighera Stefano Gnutti nel corso della seduta odierna in corso nella sala Rossa del Palazzo del Parco, in via Vittorio Emanuele.

Il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi è intervenuto dicendo: “Non sono potuto venire alla conferenza dei capigruppo e perciò vorrei solamente chiedere se fosse possibile che non si facessero commissioni solamente per ratificare decisioni già prese in Giunta e per preparare, come è previsto dalla legge, il consiglio comunale ma si facesse qualche commissione tematica anche su argomenti di primaria importanza per il nostro comune. Cosa che finora non è mai stata fatta. È una proposta e spero che se ne tenga conto”.

“Ora che il consiglio comunale ha costituito le commissioni consiliari permanenti ricordo che entro dieci giorni ogni gruppo consiliare deve nominare i propri rappresentanti in ciascuna commissione, il supplente e l’eventuale membro esperto" - afferma il presidente del Consiglio comunale Stefano Gnutti - “La nomina deve essere sottoscritta da tutti i componenti del gruppo consiliare”.