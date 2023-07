Santo Stefano al Mare: weekend di eventi, la semifinale del ‘Festival nazionale degli interpreti’ e ‘Lavand’arte’

Un weekend ricco di eventi per Santo Stefano al Mare: domani alle 19 si terrà in piazza Badel Powell la semifinale del ‘Festival Nazionale degli Interpreti’, lo storico concorso per voci nuove.

La kermesse nasce nel 1995 ad Albenga da un’idea della agenzia di spettacoli ‘Eccoci’ in memoria della cantante Mia Martini. Dal 2010 il concorso viene gestito dall’Associazione G.R.G. La Badia di Colle di Val d’Elsa, che ha ampliato la competizione a più fasce di età. Quest’anno la semifinale si terrà a Santo Stefano al Mare e gli aspiranti cantanti suddivisi in Giovani, Top, Over e Cantautori, avranno l’opportunità di salire sul treno che porta alla Finale Nazionale che si terrà sabato 22 luglio nella bellissima piazza Arnolfo di Colle di Val d’Elsa.

“Siamo lieti di ospitare la semifinale - afferma l’assessore al Turismo Maria Teresa Garibaldi - di un evento importante che valorizza il talento di aspiranti artisti e da loro un’opportunità per concretizzare i propri sogni. Una serata di musica e divertimento adatta ad un pubblico di tutte le età”

Inoltre, sabato e domenica dalle 9 alle 23 si terrà lungo le vie del borgo ‘Lavand’Arte’, la mostra mercato dedicata alla lavanda ed al suo impiego. “Due giorni dedicati ad uno dei prodotti tipici del nostro territorio – termina Garibaldi - la lavanda, che riempirà di colore e profumo il nostro splendido paese”.