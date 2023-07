Sanremo: ecco le stagioni estiva e autunnale con gli spettacoli all'Ariston tra musica, danza e comicità (Video)

Il teatro Ariston ha presentato la stagione teatrale estate-autunno 2023 con alcune anticipazioni della primavera 2024.

Il via verrà dato venerdì 4 agosto con ‘Caveman - L'uomo delle caverne’, con Maurizio Colombi. È l’argomento che non passa mai di moda, il soggetto più intramontabile di discussione e di confronto: l’eterno incontro/scontro tra uomo e donna, le manie, i difetti tra i lui e le lei, i differenti modi di pensare e agire, le caratteristiche che contraddistinguono “x” e “y”.

Martedì 8 agosto alle 21.30 l’associazione ‘Ritorno all’Opera’ presenta ‘Singing Musical’, affascinante viaggio musicale nel mondo del musical, dai primi esempi di inizio Novecento ai giorni nostri. Due meravigliose voci pop, una band ritmica e un quartetto d’archi ci guideranno in questo percorso che ci ammalia da oltre un secolo. Solisti Max Di Lullo e Daniela Placci, Band ritmica Sonic Factory Band con il Quartetto Le Muse diretto dal Maestro Andrea Albertini.

Sabato 12 agosto alle 21.30 Maurizio Lastrico con ‘Lasciate ogni menata voi che entrate’. Gli spettacoli di Maurizio Lastrico sono il frutto della sua interazione con il pubblico. La sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti.

Mercoledì 16 agosto alle 21.30 il ‘Gala di Danza’ omaggio a Rudolf Nureyev a trent’anni dalla scomparsa del genio ribelle. Rudolf Nureyev, il più grande ballerino il cui talento rimane ancora oggi ineguagliato, ha segnato un’epoca dal punto di vista interpretativo e creativo nella storia della danza.

Giovedì 17 agosto alle 21.30 Andrea Fratellini con ‘Trop secret show’. E’ un fantasista eclettico, comico, ventriloquo, cantante ed illusionista, conosciuto al grande pubblico come vincitore di ‘Italia's got Talent 2020’, insieme al suo simpaticissimo e impertinente pupazzo Zio Tore. Il suo one-man show “Trop Secret” e’ uno spettacolo adatto alle famiglie, ricco di momenti di esilarante comicità tra gags comiche, effetti magici e ventriloquia con pupazzi.

Sabato 19 agosto alle 21.30 Andrea Pucci con il nuovo spettacolo “Pucci Summer Tour”. Sarà un viaggio nel divertimento puro , frizzante ,elettrico con il coinvolgimento del pubblico, accompagnato dalla sua band, un evento tutto da scoprire.

Giovedì 24 agosto alle 21.30 ‘Diego Basso plays Queen’. Con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy, porta in palcoscenico i brani del gruppo rock inglese riarrangiate per orchestra ritmico sinfonica. Tra i brani appositamente scelti per il concerto non mancheranno gli inni rock “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, le canzoni d’amore “Somebody to love” e “These are the day of our lives” e “The Show Must Go On”.

Lunedì 28 agosto appuntamento con il cabaret con l’unica tappa ligure di ‘Comedy Ring’, un format originale in cui i comici di Zelig, Colorado, Camera Café ed Eccezionale Veramente si sfidano sul palco per vincere la corona più ambita ovvero le risate e gli applausi del pubblico che alla fine è il solo vero vincitore.

Martedì 29 agosto alle 21.30 Fabio Concato in concerto con il “Musico Ambulante tour teatrale”. Uno dei pochi cantanti italiani che ha una stretta familiarità con il jazz, per la sua caratteristica armonia musicale, proporrà un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto, un lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi.

Sabato 7 ottobre alle 21 ‘Elio e le storie tese’ presentano ‘Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo’, un picaresco viaggio musicale nel repertorio vecchio… (e anche no…!) di Elio e le Storie Tese. Una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023 dove gergo, ironia, incursioni surreali e filosofia assurdista disegnano un bel paese italiota grottesco e contemporaneo, popolato di bellimbusti modaioli e adrenalinici o di improbabili ammaestratori di cozze, di onorevoli poco onorati o di coltivatori biologico/transgenici, di bizzarri animali da bestiario fantastico o da hippies ormai imbolsiti e fuori tempo massimo.

Sabato 14 ottobre alle 21 Giuseppe Giacobazzi presenta ‘Il pedone. luci, ombre e colori di una vita qualunque’, che racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità. Un'ora e mezza di spettacolo, un’ora e mezzo di partita, un’ora e mezzo di monologo comico ma al tempo stesso interiore, che lascia lo spettatore incollato e attento nello scoprire la mossa successiva.

Il 19, 20 e 21 ottobre sarà il ‘Tenco 2023’ a tenere banco con rassegna della canzone d’autore. Sono in vendita gli abbonamenti alle tre serate.

Martedì 31 ottobre alle 21 ‘Red Sox’ con Luca Ravenna, un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense e che rappresenta il grande ritorno sui palchi di Luca Ravenna a distanza di quasi un anno da un 2022 ricchissimo di successi che l’ha visto registrare oltre 30.000 presenze in Italia e in Europa, primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare all’estero.

Per l’autunno il calendario è ancora in aggiornamento e prevede: venerdì 3 novembre alle 21 ‘Prendetevi la luna’, conferenza-spettacolo con Paolo Crepet: martedì 14 novembre alle 21 Classic Stage presenta ‘Il lago dei cigni – Swan Lake’: giovedì 16 novembre alle 21 Katia Follesa e Angelo Pisani in ‘Ti posso spiegare!’; martedì 5 dicembre alle 21 Antonio Ornano con ‘Maschio caucasico irrisolto’; giovedì 7 dicembre alle 21 Simona Molinari in concerto.

A primavera troveremo: Teresa Mannino con lo spettacolo ‘Il giaguaro mi guarda storto’, ‘Queen at the opera’, e il musical ‘Neverland l'isola che non c'è'. Info biglietteria 0184 506060 tutti i giorni dalle 17 alle 21. Biglietterie on line: www.aristonsanremo.com o www.ticketone.it.