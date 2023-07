Sanremo: al campo 'Grammatica' è andato in scena il torneo “Intrecci di pace” (foto)

Ieri sera, nell’ambito dei festeggiamenti parrocchiali di San Siro, si è svolta la partita di calcio che inizialmente doveva essere tra Ac Diocesana e Rappresentativa San Siro. Ma, per favorire gli “intrecci”, durante lo svolgimento della partita i giocatori hanno più volte cambiato casacca in un’ottica di amicizia e fraternità reciproca.



Il pubblico presente ha rallegrato la serata con un vero tifo da stadio rumoroso e gioioso. I calciatori, dai 18 anni in su e con capacità diverse, non si sono risparmiati giocando sempre con correttezza e rispetto reciproco.



Come durante la serata del Festival delle Corali, anche in occasione della partita si è svolta una raccolta di offerte da destinare all’associazione Oasis de Amor y Paz di Don Rito Alvarez, un esperto di pace.

“Un ringraziamento particolare all’arbitro Maurizio Caridi che con pacatezza e equità ha consentito il regolare svolgimento della partita” dichiarano gli organizzatori.