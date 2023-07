Questa domenica al Boca Beach l'attesissima inaugurazione di 'PicNic'

Il format "PicNic" torna anche quest'anno, con l'inaugurazione dell'evento al Boca Beach il 9 luglio. Il pranzo inizierà alle 13.00 e continuerà fino al tardo pomeriggio. Grande festa sulla spiaggia per inaugurare la stagione estiva, con ballo, cocktail e divertimento insieme agli amici. Durante la giornata potrete godervi la migliore musica house del momento, spettacoli e coreografie.

Per chi ancora non lo conoscesse, il Boca Beach è un luogo che unisce innovazione e tradizione, simile ai migliori beach club della Costa Azzurra. Offre una vasta gamma di servizi di alta qualità per creare un'atmosfera familiare e rilassante, senza tralasciare il sano piacere e l'intrattenimento.

L’appuntamento domenicale prevede un menù alla carta con proposte a base di pesce ma anche cucina mediterranea classica ma innovativa. Quest'anno, si potrà ordinare anche il Sushi. La cantina offre una vasta gamma di etichette per ogni tipo di richiesta.

Durante la degustazione delle diverse pietanze, saranno presenti ballerini e performer che si esibiranno tra un piatto e l'altro. L'intrattenimento proseguirà nel pomeriggio con l’evento in beach party che durerà tutto il pomeriggio tra cocktail, champagne e spettacolo. PicNic è l'occasione perfetta per trascorrere una giornata con gli amici, godendosi il tramonto e i suoi meravigliosi colori.

Boca Beach Sanremo si trova in corso Guglielmo Marconi 99, 18038 Sanremo (IM). +39 324 8047852

reservations@bocabeachsanremo.com

www.bocabeachsanremo.com