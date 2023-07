Concerti, mostre, sagre, sport e fiere animeranno l'estate 2023 di Ventimiglia (Foto)

Spettacoli, mostre, musica, concerti, eventi sportivi e commerciali, sagre e l’Agosto Medievale animeranno l’estate 2023 della città di confine. Ha preso, infatti, il via il ricco calendario delle manifestazioni estive proposto dal comune di Ventimiglia. “E’ un calendario contenente svariati eventi, suddivisi in base alla tematica d’appartenenza, di facile intuizione anche grazie all’eccellente lavoro grafico. I contenuti riguardano manifestazioni, cultura, sport, teatro, eventi commerciali e fieristici. Come amministrazione entrante, partendo dal presupposto che c'è un patrimonio artistico cittadino con un certo fervore creativo, il nostro obiettivo era continuare a valorizzare quello che c’è e recuperare il molto che per vari motivi è rimasto indietro. Un obiettivo che metteremo in atto appieno con la stagione invernale, sia teatrale che degli eventi“ - fa sapere l’assessore di Ventimiglia con le deleghe al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura, allo Sport e alla Terra Serena Calcopietro.

“Abbiamo ereditato degli eventi che erano già stati proposti al commissario straordinario e approvati con una delibera di giunta e così noi ci siamo attenuti a quello che era stato deciso precedentemente. Abbiamo, perciò, adottato un registro unanime per tutte le proposte di eventi che ci sono state rivolte per essere inserite nel calendario delle manifestazioni. Essendo entrati da poco tempo, come amministrazione, abbiamo deciso di inserire solo eventi che erano già stati precedentemente approvati, per questo motivo non appaiono particolari eventi o tematiche che erano stati proposti negli anni passati anche perché non vi era abbastanza tempo per poterli preparare e organizzarle bene" - dice l'assessore.

Dopo il successo della Notte Bianca, ha preso il via ‘Next Generation Summer’. “Divenire l’assessore alle Manifestazioni, al Turismo e alla Cultura del comune di una città come Ventimiglia è motivo di grande orgoglio e uno sprone straordinario. Fin dall’insediamento ho lavorato con il dirigente e i funzionari per meglio capire la situazione ereditata dal passato, le risorse e gli spazi culturali a disposizione della nuova Giunta. Dalla mia ricognizione è emersa una città ricchissima di fermenti e sollecitazioni di ogni tipo, un magma artistico e intellettuale che poggia le basi su un patrimonio artistico cittadino e che agisce con originalità e fervore creativo" - dice Calcopietro - "Desidero dare ampio spazio ai bambini e ai giovani con eventi studiati appositamente e, soprattutto, che possano incentivare le attività sportive. Penso a una città che possa anche riscoprire sé stessa e cioè la propria grande cultura, il proprio divertimento e turismo”.

Per quanto riguarda gli eventi sportivi al Forte dell’Annunziata tutti i giovedì di luglio e agosto dalle 19.30 vi sarà “Yoga al forte” a cura della scuola yoga Pramiti mentre tutti i lunedì e giovedì del mese di luglio dalle 7 vi sarà “Pratica Yoga” a cura dell’associazione Tra Terra e Cielo Asd. Domenica prossima, il 9 luglio, alle 9, invece, andrà in scena la Festa del Bambino, un’escursione in barca per i bambini dai 6 ai 12 anni, che partirà dal porto, organizzata dal Circolo nautico intemelio. Sabato 15 e domenica 16 luglio al porto Cala del Forte dalle 17 verrà proposto Ventimiglia street basket, un torneo di pallacanestro 3vs3 a cura dell’Asd Ventimiglia Basket. Venerdì 21 luglio dalle 19.30 nel centro cittadino verrà organizzata, invece, “Corri per Fabiola”, una corsa di solidarietà non competitiva a cura dell’associazione Noi4You. Domenica 6 agosto dalle 9 al porto tornerà la Festa del Bambino, escursione in barca per bambini dai 6 ai 12 anni organizzata dal Circolo nautico intemelio. Sabato 12 agosto in piazza Colletta dalle 21 vi sarà “A Ludum Balistrae”, gara di tiro con la balestra antica a cura della Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia. Infine, domenica 27 agosto verrà organizzata la Festa della montagna al rifugio Gambino a cura della sezione di Ventimiglia del Cai mentre dalle 9 vi sarà la gara di bocce a Roverino: il Trofeo San Secondo Memorial Brogna.

Anche musica e concerti allieteranno l’estate 2023. Martedì 11 luglio dalle 21.15 vi sarà il concerto “La musica che racconta” al Forte dell’Annunziata in occasione della 33esima edizione di “Musiche nei castelli”. Napo canterà De André. Sabato 22 luglio il centro polivalente S. Francesco ospiterà “Le 4 stagioni”, concerto inaugurale della settimana vivaldiana nazionale che sarà diretto dal maestro Roberto Allegra. L’evento sarà a cura dell’associazione musicale Antonio Vivaldi. Domenica 23 luglio alla chiesa cattedrale alle 21.15, invece, vi sarà il concerto d’organo nell’ambito del Festival Organistico Internazionale. Lunedì 24 luglio all’istituto suore di Santa Marta verrà proposto un concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Venerdì 28 luglio alle 21, a Latte vi sarà il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo a cura della fondazione Ernesto Chiappori Onlus. Martedì 1° agosto a Latte, inoltre, vi sarà il concerto del Coro Voci e Note in via Del Ricovero 3. Sabato 5 agosto alle 21 al teatro romano verrà proposto un concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Venerdì 18 agosto al Forte dell’Annunziata alle 21.15 torna “La musica che racconta” con un concerto del Trio O’ Carolan. Domenica 20 agosto alle 21 in piazza San Secondo vi sarà il concerto del Coro polifonico Città di Ventimiglia. Martedì 22 agosto a Latte alle 21 si terrà il concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Giovedì 24 agosto in piazza San Secondo alle 21 andrà in scena il concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Infine, venerdì 25 agosto alle 21 in piazza San Secondo andrà in scena un concerto d’organo nell’ambito del Festival Organistico Internazionale.

In occasione del III Albintimilium Theatrum Fest mercoledì 5 luglio alle 19 vi sarà "Il greco in tasca live", una lezione di greco antico per tutti presso l'area archeologica di Nervia. A seguire, al teatro romano alle 21 andrà in scena "Filottete" di Sofocle. Sabato 15 luglio, invece, alle 19 verrà organizzata una visita guidata all'area archeologica di Nervia a cura della direzione mentre alle 21 andrà in scena l'Odissea in tre tempi: "Odissea un racconto Mediterraneo". Mercoledì 19 luglio, alle 19, presso l'area archeologica di Nervia tornerà "Il greco in tasca live" mentre alle 21 al teatro romano si terrà "Il grande racconto del labirinto: Arianna, il Minotauro, Teseo, Pasifae, Fedra ed Europa". Infine, sabato 29 luglio alle 19 verrà organizzata un'altra visita guidata presso l'area archeologica di Nervia a cura della direzione mentre alle 21 al teatro romano verrà portato in scena "Don Chisciotte".

Nel corso del periodo estivo verranno proposti anche eventi commerciali: la Notte Bianca "Venti23 Beach Party" sul lungomare e spiagge sabato 15 luglio dalle 19, a cura dell'associazione Ventimiglia Viva; il "Desbaratu", giornata commerciale nel centro cittadino dalle 8 di domenica 6 agosto a cura della Confcommercio di Ventimiglia; "Street food" sul lungomare Varaldo dalle 10 a cura dell'associazione Fiori Eventi da venerdì 18 a domenica 20 agosto; "Sapori alla Marina", evento enogastronomico a cura della Confcommercio di Ventimiglia al porto Cala del Forte alle 19 da lunedì 4 a mercoledì 6 settembre e, infine, "Week end fattorie di gusto", prodotti tipici e artigianato artistico con intrattenimento musicale sulla passeggiata Oberdan alle 19 da sabato 9 a domenica 10 settembre a cura della Confesercenti di Imperia.

Il Forte dell'Annunziata ospiterà, inoltre, delle mostre: da domenica 9 luglio a domenica 13 agosto "Dialoghi contemporanei. Puma Vs Monet, la luce dentro", mostra personale di Davide Puma mentre da sabato 2 settembre a domenica 1° ottobre sarà esposta "Salus per artem", mostra personale di Tiziano Gramondo.

Tornerà anche l'Agosto Medievale che prenderà il via già da venerdì 14 luglio con una visita guidata alla scoperta dei luoghi più emblematici del centro storico con intermezzi di narrazione scenica. Partenza da piazza cattedrale alle 21. Domenica 16 luglio verrà organizzata una conferenza di presentazione dell'Agosto Medievale al Forte dell'Annunziata alle 21; sabato 29 luglio, invece, vi sarà il Raduno della Permissione nel centro storico dalle 21 mentre domenica 30 luglio, sempre nel centro storico dalle 21, vi sarà la Notte de la contesa e il Campo de li giochi. Giovedì 3 e venerdì 4 agosto nel centro storico a partire dalle 18 ci saranno le Notti di Mediestate e delle Perseidi mentre al Forte dell'Annunziata dalle 21 verranno organizzate visite guidate a tema al museo civico archeologico Girolamo Rossi. Sabato 5 dalle 18 e domenica 6 agosto dalle 19 nel centro storico andrà in scena la Notte del Corsaro Nero e delle corporazioni. Domenica 6 agosto, inoltre, dalle 18 verrà organizzata la regata dei Sestieri sul lungomare. Infine, lunedì 7 agosto dalle 18 nel centro storico vi sarà La notte del guiderdone.

Verranno proposte anche "Attività per famiglie con bambini" al Forte dell'Annunziata dalle 21 tutti i venerdì di luglio e agosto e visite guidate a tema e a lume di candela tutte le domeniche di luglio e agosto al Forte dell'Annunziata dalle 21. Sabato 15 luglio, inoltre, si terrà la presentazione di un libro a Latte: "L'animazione in Rsa e in altre strutture" di Paolo Lizzadro, domenica 23 luglio dalle 18 nel centro storico si terranno spettacoli ed eventi a tema per le famiglie: "Sulle orme del Corsaro Nero"; venerdì 18 agosto andrà in scena "Commedia" a Latte a cura della compagnia dialettale ventemigliusa; mercoledì 23 agosto piazza San Secondo, invece, ospiterà "Commedia brillante" sempre a cura della Cumpagnia ventemigliusa; giovedì 24 agosto al Forte dell'Annunziata dalle 16.30 vi sarà una conferenza in occasione della Giornata del Trofeo di Augusto; sabato 26 agosto andrà in scena la Festa patronale San Secondo. Al centro polivalente San Francesco dalle 9.30 vi sarà la cerimonia di conferimento del premio San Segundin d'argentu 2023, verrà celebrata la santa messa nella chiesa cattedrale alle 11, si terrà la sagra della castagnola in piazza cattedrale dalle 17 e per concludere si terrà lo spettacolo pirotecnico musicale alla foce del Roia dalle 22.15. Infine, venerdì 8 settembre vi sarà la festa patronale della frazione Roverino, dalle 19 prenderà il via una serata danzante all'Ubi di Roverino.