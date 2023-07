Vandalizzato il campetto da calcio a Vallebona, il sindaco: "Costretti a chiuderlo perché ora è pericoloso" (Foto)

“Atti vandalici in paese, ignoti hanno divelto la rete del campetto da calcio situato in via del Municipio, nel centro storico”. Lo denuncia il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi.

"Siamo stati avvisati dagli abitanti e abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici del comune per verificare l’atto vandalico e purtroppo oggi siamo stati costretti a chiudere urgentemente il campetto perché ora risulta essere pericoloso“ - fa sapere il primo cittadino.

“Siamo amareggiati di averlo trovato in questo stato, proprio a un anno di distanza dalla sistemazione della nuova rete e dalla messa in sicurezza del campetto con l’intento di farlo usufruire dai bambini del paese per creare un punto di aggregazione giovanile. Ci siamo impegnati per creare dei centri aggregativi in paese, da poco abbiamo riaperto il centro sportivo e ricreativo Fabio Taggiasco con un progetto di utilità pubblica. Vi sono due custodi che tutti i giorni, dal lunedì al sabato, vanno ad aprire il campo sportivo dalle 16 alle 19 affinché possa essere usato dai bambini del paese ma non solo, mentre da qualche mese abbiamo messo a disposizione di tutti la Salabande in paese che ora ha anche internet con wifi free" - dice il sindaco Roberta Guglielmi.

“Non capiamo come qualcuno possa fare un simile gesto. Si tratta di un atto grave che sicuramente non è stato commesso dai bambini ma è più probabile che siano stati dei ragazzi perché hanno dovuto usare delle cesoie o dei tronchetti per rompere la rete del campetto" - afferma il primo cittadino - "Non sappiamo se i colpevoli siano del paese o vengano da fuori comunque sia per prevenire simili atti ed evitare di rimetterci soldi pubblici, stiamo pensando se sia necessario avere un guardiano o mettere delle telecamere di videosorveglianza”.

“Questo episodio ci mette in allerta: anche a Vallebona si sente il disagio giovanile?” - commenta il sindaco Guglielmi - “Non hanno rispettato un bene di utilità pubblica dimostrando indifferenza totale per le cose e le persone del paese perché ora i bambini avranno un posto in meno in cui ritrovarsi finché non troveremo dei nuovi fondi per poter sistemare e rimettere nuovamente in sicurezza il campetto”.