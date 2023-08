Vallebona, riapre il campetto da calcio vandalizzato un mese fa

Ha riaperto, ieri, il campetto da calcio a Vallebona che era stato vandalizzato da ignoti circa un mese fa.

Il luogo di ritrovo per bimbi e ragazzi era stato chiuso dal sindaco Roberta Guglielmi dopo che era risultato pericoloso a causa dei danni riscontrati in seguito ad atti vandalici. La rete di protezione del campetto era, infatti, stata divelta.

L'area ludico sportiva in via del Municipio, nel centro storico, ora è stata rimessa in sicurezza. I bambini del paese potranno, perciò, riutilizzarla tutti i giorni dalle 8 alle 20 come punto di aggregazione giovanile rivolto ai più piccoli. Per i calciatori più adulti rimane, invece, a disposizione il campo sportivo del centro ricreativo Taggiasco, aperto dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19.