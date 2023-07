Ventimiglia: spiaggetta dei Balzi Rossi, la doppia segnalazione dello scrittore Enzo Barnabà

Lo scrittore ventimigliese Enzo Barnabà ci ha scritto per fare due segnalazioni che hanno per sfondo lo splendido sito dei Balzi Rossi:

“Ogni giorno in questa stagione, sul far della sera, si può incontrare un signore che, trascorse le ore passate al mare (sugli scogli che precedono la cosiddetta ‘spiaggetta dei VIP’, o dei ricchi, che dir si voglia), rientrando a casa (possiede un appartamento nel condominio accanto al museo), armato di un sacchetto, raccoglie ogni robaccia lasciata da altri bagnanti nel corso della giornata. Alla fine, il sacchetto è pieno e i luoghi sono ben puliti. A me e ad altri, viene voglia di toglierci il cappello porgendogli un caloroso ringraziamento”.

Nella seconda Barnabà parla della strada che porta alla stessa spiaggetta: “Durante i lavori, sono stati riversati sul sottostante bello e comodo brecciolino rosa che da un annetto ricopre parte degli avvallamenti tra gli scogli, alcuni grossi massi e molto pietrisco sgraziato ed appuntito. Il relax dei bagnanti è ovviamente diventato più arduo. Basterebbe togliere i massi e, con un rastrello, i frammenti rocciosi provenienti dalla strada. Forse con una mezza giornata di lavoro, sarebbe cosa fatta. Che ne pensano il sindaco e l’assessore?”