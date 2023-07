Santo Stefano al Mare: inquinamento alla foce del rio Santa Caterina, il PD chiede l'intervento del sindaco

“Esprimiamo profonda preoccupazione per il report di Goletta Verde - dichiarano dal PD di Santo Stefano al Mare per voce del segretario cittadino Alberto Giorgino - che ha messo in luce un problema di inquinamento in una zona strategica alla foce del rio Santa Caterina che vede a monte un importante deposito di concimi e il centro raccolta Amaie e a valle uno stabilimento balneare, attività turistica fondamentale per nostra cittadina. Invitiamo il sindaco e l'amministrazione a incentivare controlli sulla zona per evitare rischi alla salute dei balneari e dei turisti in piena stagione turistica ed adoperarsi per permettere la salubrità del luogo con misure concrete che migliorino in concreto la vita dei cittadini”.