Triora: "Uomo e lupo possono convivere?", il 22 luglio tavola rotonda internazionale

Uomo e lupo possono convivere? Una domanda a cui si cercherà di dare risposta nella tavola rotonda in programma sabato 22 luglio, alle 16 , in località Boschetto a Triora . Un confronto intitolato "Il lupo e la strega - convivenza tra il lupo e le comunità locali" , organizzato da Comune di Triora, con la partecipazione di Parco delle Alpi Liguri e Regione Liguria.

Il prof. Giuseppe Quaranta, del dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, sarà chiamato a moderare l'incontro. È attesa la presenza di esperti, amministratori locali e politici. Già confermata la partecipazione del senatore Gianni Berrino , del vicepresidente di Regione Liguria, Alessandro Piana , dell'assessore regionale Marco Scajola . Non mancheranno anche il sindaco di Triora Massimo Di Fazio , il presidente del Parco delle Alpi Liguri Alessandro Alessandri , Sylvain Grieumard , in rappresentanza dell' Office National des Forêts francese, la dott.ssa Eva Podeschi direttore Sanità Animale Asl1 Imperia.

L’evento è promosso dal Comune di Triora all’interno del progetto “I Custodi di Triora” sostenuto dal bando borghi PNRR. "Il lupo, incarna la forza della natura, del bosco e della montagna. C'era un tempo in cui i lupi venivano cacciati, così come le streghe, un passato che conosciamo bene a Triora . - spiega il sindaco Massimo Di Fazio - Oggi la situazione è cambiata radicalmente : le streghe rappresentano l’anima dell’economia turistica locale e la presenza sul territorio del lupo va trattata con la giusta consapevolezza da parte delle istituzioni senza dimenticare anche le attività dell'entroterra che vivono a stretto contatto con la fauna selvatica, con oggettive difficoltà".

"Questa tavola rotonda vuole aprire un dialogo costruttivo tra istituzioni, enti di ricerca, associazioni di categoria e società civile - conclude Di Fazio - Un obiettivo nel quale come amministrazione crediamo molto. Negli ultimi anni abbiamo incentivato la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del nostro territorio per promuovere la lotta allo spopolamento e il rilancio dell’area. Come amministratore sono convinto che incontri come quello del 22 luglio possano favorire lo scambio di buone pratiche e l’individuazione delle migliori strategie di intervento per favorire la convivenza tra uomo e lupo".