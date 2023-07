Lucinasco: sabato prossimo il 'Leo Lagorio Project' alla rassegna 'Concerti sul Lago'

Secondo appuntamento, sabato alle 21 a Lucinasco, per la rassegna ‘Concerti sul Lago’, nell’incantevole e suggestiva quiete del laghetto nel parco di Santo Stefano, con il ‘Leo Lagorio Project’

Il gruppo è formato da Leo Lagorio (Sassofoni), Piero Mareri (Pianoforte), Mauro Demoro (Contrabbasso), Giovanni Piccardo (Batteria) e Antonello Sbarra (Chitarra elettrica). Ospiti speciali saranno: Claudio Capurro (Sax alto), Luca Begonia (Flicorno). Dopo il concerto degli allievi e soci dell’associazione Nardini impreziosito dalla partecipazioni di alcuni docenti collaboratori che hanno arricchito la sera del 30 giugno con un repertorio affascinante ed avvincente, l’energia che hanno trasmesso attraverso la musica hanno dato vita ad un mix (tromba, arpa, pianoforte, metallofoni, canto) con i più svariati colori orchestrali.

Sarà un viaggio attraverso le suggestioni e le atmosfere della musica jazz, con brani originali strettamente aderenti alla radice jazzistica come: “18 Settembre”, “But not for you” e pop/rock come “Tribal Dance” o “Jeux de Printemps” che spesso rappresentano il mezzo ottimale per la diffusione verso un ampio pubblico.