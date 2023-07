Imperia: un mese di eventi gratuiti a ‘L’approdo’, il progetto di animazione dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio

Prosegue il progetto di animazione dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio “L’approdo”, sul Molo lungo di Oneglia – Imperia. L’approdo si propone come polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento in un progetto del FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio e ha lo scopo di rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese.

A luglio l’Infopoint osserverà l’orario 10.00-13.00 e 17.00-20.00 dal lunedì al venerdì, 10.00 -13.00 il sabato (chiuso la domenica). Tra incontri, degustazioni, show-cooking, presentazioni e laboratori, il calendario estivo racconterà con una varietà di eventi e protagonisti i sapori e la cultura di un territorio unico sospeso tra mare e monti, tra spiagge e orti. Non mancheranno gli incontri dedicati ai più piccoli, con attività specifiche, e nemmeno gli incontri a carattere culturale, tra mostre fotografiche e presentazioni di libri.

Il programma degli eventi è a cura di: CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria. Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito

Il calendario dal 6 al 15 luglio 2023:

Giovedì 6 luglio ore 18.00

“Pesto al mortaio e degustazione olio” – laboratorio.

Scoperta e tradizione del Basilico Genovese DOP e laboratorio pratico di analisi sensoriale oli con focus su Olio Riviera Ligure DOP. A cura di Coldiretti Imperia

Venerdì 7 luglio ore 21.00

“Voci dall’entroterra”, documentario di Simone Caridi e Diego Rossi (durata 62 min). Il documentario racconta l'estremo ponente ligure e la cultura contadina che si è persa, un mondo che negli ultimi 50 anni è cambiato profondamente. Ma c'è un qualcosa che accomuna le valli? Lo scopriremo attraverso le voci di chi ci ha vissuto, le immagini e per concludere con coloro che stanno vivendo e vivranno l'entroterra. A seguire degustazione di prodotti tipici delle valli coinvolte nel video. A cura delle aziende di CNA Imperia.

Giovedì 13 Luglio ore 18.00

“Pesto al mortaio e degustazione olio” – laboratorio.

Scoperta e tradizione del Basilico Genovese DOP e laboratorio pratico di analisi sensoriale oli con focus su Riviera Ligure DOP. A cura di Coldiretti Imperia.

Venerdì 14 Luglio ore 18.00

“Un mare di sorprese” - per bambini dai 5 ai 12 anni.

Attività ludico - sensoriali, guidati da un biologo marino, alla scoperta dell'ecosistema marino e dei suoi abitanti coi relatori del Centro educazione ambientale Costabalenae Centro di formazione G.B.Pastore. A cura di Confcoooperative Imperia

Sabato 15 Luglio ore 11.00

“Il branda della barca”

Laboratorio con degustazione gratuita con l’ITTITURISMO PATRIZIA di Sanremo. A cura di Legacoop Liguria.

Informazioni al numero 337104 3629e sulla pagina Facebook L’Approdo