Diano Castello: al bowling si apre stasera una ricca estate di eventi in terrazza

Il ricco cartellone delle manifestazioni estive del ponente ligure si arricchisce di ulteriori contenuti. Con il primo degli spettacoli per i più giovani, “Love Circus”, con protagonisti Amaranta e Tamarindo, si inaugura oggi, mercoledì 5 luglio, al Bowling di Diano, il ricco programma di eventi serali che terrà banco sino alla fine di agosto nell’ampia ed accogliente terrazza, in un ambiente completamente rinnovato, con proposte per tutti i gusti e per tutte le età. Sette sono in totale gli appuntamenti per i bambini, tutti i mercoledì, dalle ore 21, sino al 16 agosto.

Questa la sequenza dei successivi spettacoli: La baracca dei burattini con Testafina Cuor di Leone (12 luglio), Comedy Horror Show con Squilibrio (19 luglio), Magie d’Oriente con il fachiro Onireves (26 luglio), Magic Comedy con Mr. Paolo (2 agosto), Lello Clown (9 agosto) e, infine, Le Cirque du Chef con Clown Murtzik (16 agosto). La rassegna con artisti circensi viene riproposta dopo il successo della scorsa estate. Ma in calendario ci sono anche diverse novità.

Da domani, giovedì, è invece di scena la Festa della Birra, da lunedì 10 luglio scatta invece la rassegna, a cadenza settimanale, di latino-americano, con dj e l’animazione di una coppia di ballerini. Cinque venerdì sono dedicati alla musica dal vivo, tra il 21 luglio e il 18 agosto, a partire dalle ore 21.30. Ad esibirsi saranno, nell’ordine: Mercenari, Nosmet, Garibaldi, Tintodeverano e Wavers 51. Al sabato, inoltre, tanta bella musica con dj set.

Con un bar completamente rinnovato e con tante proposte, il Bowling di Diano è pronto ad accogliere tutti coloro che vogliono trascorrere una sera di relax e divertimento. Gli eventi previsti nei mesi di luglio ed agosto arricchiscono l’ abituale offerta di giochi e sport: bowling, calcio balilla, biliardi, ping pong, videogiochi e minigolf.

Il Bowling di Diano è in via Diano San Pietro 105, a Diano Castello, al confine con Diano Marina (350 metri dal centro).