Al via ‘Bordighera Summer Fun’, il programma di animazione estiva all’insegna di sport, benessere e ballo per tutte le età

Oggi prende il via ‘Bordighera Summer Fun’, il programma di animazione estiva all’insegna di sport, benessere e ballo per tutte le età che proseguirà fino al 3 settembre sul lungomare Argentina.



"‘Bordighera Summer Fun' nasce nel 2019, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e turisti in tante attività diverse ma tutte all’insegna dello svago e del divertimento. La scelta di svolgerle sul Lungomare Argentina, davanti al nostro meraviglioso mare, è certamente il valore aggiunto di questa iniziativa - commenta l’Assessore Melina Rodà -. Anno dopo anno abbiamo visto crescere l’attesa e la partecipazione e ‘Bordighera Summer Fun’ è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile del nostro calendario: ne siamo felici e siamo convinti che il 2023 confermerà il successo".



Il programma settimanale.

MARTEDI’

Ore 21: Tango Argentino – Chiosco della Musica Evita Peron

MERCOLEDI’

Ore 9.00: Pilates – Rotonda di Sant’Ampelio

GIOVEDI’

Ore 19.00: Circuito funzionale – Rotonda di Sant’Ampelio

Ore 21.00: Baby Dance – Rotonda di Sant’Ampelio

VENERDI’

Ore 9.30: Yoga – Chiosco della Musica Evita Peron

Ore 18.30: Yoga Flexfitness Baby (5 – 10 anni) – Chiosco della Musica Evita Peron

SABATO

Ore 9.00: Total Body – Rotonda di Sant’Ampelio

Ore 18.30: Skateboard (minimo 6 anni) – davanti alla spiaggia libera attrezzata Wharariki Bordighera

DOMENICA

Ore 9.00: Stretching – Rotonda di Sant’Ampelio

Ore 19.00: Qi Gong – Rotonda di Sant’Ampelio

Ore 21.00: Balli caraibici – Rotonda di Sant’Ampelio



Ulteriori informazioni

• Si consiglia di portare asciugamano, tappetino ed acqua

• Skateboard: obbligatoria la prenotazione via whatsapp al+39 391 7524574; portare la propria tavola

• Qi Gong: il 16 e 23 luglio ed il 6 agosto le lezioni si svolgeranno al Chiosco della Musica Evita Peron

• Balli caraibici: il 16 luglio non si svolgerà la lezione. Il 6 agosto si svolgerà al Chiosco della Musica Evita Peron.