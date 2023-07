Ventimiglia, Flavio Gorni lascia la Protezione civile dopo aver riformato una nuova squadra

Il volontario Flavio Gorni lascia la Protezione civile di Ventimiglia dopo aver riformato una nuova squadra. L’ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza, Gaetano Scullino, desidera, perciò, ringraziare pubblicamente Flavio Gorni per il lavoro svolto in questi undici mesi e per l’impegno messo in atto “nel rilevare le anomalie nella squadra precedente e nel riformare una nuova squadra di volontari operativa sia nel settore antincendi boschivi che nell'emergenza di Protezione civile”.

Flavio Gorni, a sua volta, desidera esprime gratitudine principalmente “a Gaetano Scullino, un cittadino devoto alla sua città, al comandante della polizia locale, Giorgio Marenco e al suo vice Sandro Villano per il loro impegno, ma soprattutto a tutti i volontari, giovani e meno giovani, che con dedizione hanno lavorato quotidianamente per migliorare la sede e renderla operativa nelle emergenze. Un lavoro importante reso possibile grazie alla prima nomina democratica di Marco Conte, un volontario con trent'anni di esperienza che ha avuto il coraggio di ricominciare da zero. Purtroppo, a causa di impegni lavorativi più gravosi, Marco Conte ha dovuto lasciare la posizione di responsabile comunale, che ora è affidata a Riccardo Pallanca, ex vigile urbano, con un grande cuore. Ogni volontario ha dimostrato costante interesse e partecipazione, inclusi Gino Lipari, Angelo, ex vigile del fuoco, Mario, Maurizio, Stefano e altri volontari che hanno operato per molti anni, contribuendo a far rispettare le regole nel settore fondamentale della Protezione civile, fornendo un supporto essenziale ai vigili del fuoco, alla polizia locale e a tutte le forze dell'ordine”.

“La squadra è sempre presente e dimostrerà sicuramente le proprie competenze in caso di calamità, dove la Protezione civile è fondamentale e lodevole, considerando che i volontari spesso sacrificano il proprio lavoro per dedicarsi gratuitamente al volontariato. Ringrazio anche i volontari precedenti, che hanno svolto un lavoro incredibile durante la tempesta Alex e il lungo periodo del Covid, nonostante le discussioni che si sarebbero potute evitare. Spero sinceramente che si riuniscano presto alla 'nuova squadra' per collaborare come una grande famiglia” - sottolinea Gorni - “Infine, ringrazio il dottor Marco Agosta, un vicesindaco volenteroso e pieno di iniziative, che rappresenta la migliore scelta politica all'interno della maggioranza e potrebbe contribuire in alcune tematiche anche ai servizi sociali di cui è delegato. Personalmente sarei dovuto restare solo poche settimane ma, alla fine, sono rimasto oltre dieci mesi. Ricostruire una vera squadra unita e riportarla al pari di altre squadre richiederebbe molti anni, poiché l'aggregazione e la collaborazione tra i volontari si sviluppano solo attraverso esperienze continue sul campo. Pertanto, saranno necessarie persone esperte e di valore per il buon funzionamento della squadra. Un ringraziamento, infine, va ai cittadini di Ventimiglia, che ammiro per il loro apprezzamento nei confronti dell'operato dei volontari, sempre disponibili in base alle proprie competenze. Lascio con rammarico una squadra preparata, ma sereno e felice per il futuro”.