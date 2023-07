Bordighera, il Comune concede in affitto un terreno a Borghetto San Nicolò

Il comune di Bordighera intende concedere in affitto, attraverso procedura comparativa, un terreno comunale di 80 mq circa, avente destinazione agricola, con annesso manufatto ad uso per ricovero attrezzi situato a valle della rampa d’accesso del parcheggio pubblico di Borghetto San Nicolò.

L’immobile verrà affittato nello stato, di fatto e di diritto, in cui si trova. Il contratto d’affitto avrà una durata di tre anni e potrà essere oggetto di rinnovo in base alla normativa e alle procedure vigenti al momento della scadenza. L’affitto annuo è stabilito a 100 euro, salvo rialzo in sede di gara. Una volta stipulato il contratto, l’affittuario è tenuto a mantenere il buono stato di conservazione del fondo, facendosi carico delle attività di manutenzione ordinaria e di pulizia. Eventuali migliorie apportate al fondo resteranno, al termine dell’affitto, di proprietà del comune di Bordighera senza che l’affittuario possa pretendere indennizzi, compensi o rimborsi di sorta.

Sono ammessi a partecipare alla procedura le persone, fisiche e giuridiche, che alla data di presentazione della domanda non presentino cause di esclusione dalla partecipazione a procedure a evidenza pubblica; qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; liti pendenti con il comune di Bordighera o altre situazioni di irregolarità con il pagamento dei tributi locali. I soggetti interessati alla procedura dovranno far pervenire la documentazione presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bordighera in via XX Settembre n. 32, entro e non oltre le 12 di giovedì 3 agosto, pena l’esclusione.

L’aggiudicazione è effettuata, previo esperimento di procedura a evidenza pubblica, tramite il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al canone annuo a base di gara. L’apertura delle buste verrà comunicata ai partecipanti con un preavviso di almeno cinque giorni. L’aggiudicazione provvisoria, ad opera di commissione di gara appositamente nominata, andrà a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più alto rispetto all’importo dell’affitto annuo a base di gara. In presenza di offerte uguali il comune di Bordighera procederà a richiedere un’offerta migliorativa in busta chiusa. Nel caso in cui le offerte migliorative risultassero uguali, il comune procederà mediante sorteggio.