Nuovo allungamento dei tempi per il tunnel sul Tenda: un lettore "Sarà davvero l'ultimo?"

Un nostro lettore, Massimo Crespi, ci ha scritto dopo la pubblicazione sul nostro giornale della nuova data di apertura del tunnel sul Colle di Tenda:

“Ancora una volta, e sicuramente non sarà l'ultima, gli onesti abitanti delle valli servite dal prezioso erigendo tunnel sono rimasti delusi e molto amareggiati dalle decisioni degli addetti ai lavori (naturalmente si fa per dire… lavori). Tornano alla mente le roboanti frasi dopo la tragica alluvione; quella classica che va tutt'oggi di moda è ‘non vi lasceremo soli’. Può darsi che non saremo soli, ma certo male accompagnati, come recita il vecchio adagio. Altrove si stanno gettando le basi per faraoniche costruzioni di avveniristici ponti su stretti, mentre nelle nostre valli non si riesce a costruire un più utile e prosaico tunnel. Intanto le genti illuse e vilipese aspettano, mentre i nasi degli eterni pinocchi si allungano sempre di più”.