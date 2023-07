Comune alluvionato in Emilia, Gaslini e SPES: tanta beneficenza da parte degli organizzatori della 'Marcia delle Palme'

Si sono riuniti i direttivi delle due associazioni organizzatrici de “La Marcia delle Palme” di Bordighera, il “Risveglio Bordigotto” e “Bordighera Bene Comune”, per decidere a chi destinare i fondi raccolti durante la manifestazione, che anche con il maltempo ha registrato un notevole successo.

Come anticipato, parte del ricavato è stato destinato ai comuni colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna; in particolare gli organizzatori hanno deciso di acquistare per il Comune di Solarolo, in provincia di Ravenna, fortemente colpito dall’alluvione, due pompe idrovore e un generatore di energia. Il resto del ricavato verrà devoluto alla SPES di Ventimiglia e all’ Ospedale Gaslini di Genova.

“Questo risultato - commentano gli organizzatori - è stato possibile grazie ai molti partecipanti, all’apporto dei nostri sponsor e soprattutto a quello della Croce Rossa di Bordighera, della Protezione Civile di Bordighera e dell’associazione sportiva 'I BordiGotti'."

"Siamo molto soddisfatti di questa nostra prima esperienza - commenta il direttivo di Bordighera Bene Comune - sicuramente lavorare a fianco dei veri organizzatori della Marcia, ovvero il Risveglio Bordigotto, ci ha dato la possibilità di conoscere e implementare tutta la macchina organizzativa. Possiamo già darvi appuntamento all’anno prossimo per la 48esima edizione della Marcia delle Palme, con importanti novità”.