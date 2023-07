Arma di Taggia: addio al parco giochi del viale delle Palme, spazio alla nuova scuola

Ieri con la chiusura del parco giochi del viale delle Palme è iniziato il cantiere per la nuova scuola di Arma di Taggia. La ditta B&N Costruzioni Generali di Taggia , su mandato del Comune, è stata incaricata dello smontaggio dei giochi nell'area per famiglie.

Si tratta di interventi propedeutici all'avvio del cantiere vero e proprio per la realizzazione del nuovo edificio scolastico. Al termine di questa fase inizieranno i lavori della ditta Silvano che si è aggiudicata l'appalto. Arma di Taggia avrà un plesso con 14 classi e alcuni laboratori. Dall'avvio del cantiere ci vorranno almeno 700 giorni prima che l'opera sia conclusa.

Una operazione che andrà avanti per qualche settimana. Almeno sei giochi verranno semplicemente rimontati, soprattutto nelle aiuole del viale . È allo studio la possibilità di collocarne qualcuno anche sul lungomare e nel nuovo parco urbano di fronte al municipio. Gli altri verranno smontati e messi nei magazzini comunali alle ex Caserme Revelli. Oltre a questo verranno anche tagliati tutti gli alberi e demolite le strutture dell'ex parco giochi del viale.

Destino diverso, invece, per il parco giochi di Arma di Taggia. Lo spazio che oggi la comunità perde dai lavori nel viale delle Palme rinascerà in futuro nel nuovo parco urbano che sarà realizzato con la seconda parte del cantiere collegato ai lavori di Park24. Nel progetto voluto dall'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio, all'esterno dello scheletro del cantiere dove oggi è presente un parcheggio su sterrato, l'area verrà alzata a livello di via Stazione e integrata con i giardini già esistenti. Una volta completato questo spazio diventerà il nuovo parco urbano di Arma di Taggia, sulla falsariga dell'operazione fatta a Levà con l'ex area pump track.