A Triora elettrocardiogramma presso l'ambulatorio con il progetto Proteus

Grazie al Progetto Proteus, per tutta l'estate, sarà possibile effettuare lo screening cardiologico presso l'ambulatorio di Triora. Ne dà notizia il Comune del paese della valle Argentina ricordando che il servizio è possibile attraverso il protocollo siglato con la Croce Verde Arma Taggia.

"La prenotazione, riservata ai residenti, dovrà essere fatta telefonicamente al numero 0184/94049 (Comune). successivamente alla prenotazione verranno poi comunicati data ed orario in cui verrà effettuato l’esame. Si ricorda che per i non deambulanti è possibile richiedere il servizio presso il proprio domicilio" - spiegano dal Comune di Triora.