Sanremo: quasi 600 euro raccolti dal Lions Host con il concerto di sabato alla chiesa dei Cappuccini

E’ stato organizzato sabato scorso, dal Lions Club Sanremo Host nella chiesa dei Frati Cappuccini al termine della messa prefestiva delle 18, un Concerto a scopo benefico e umanitario dal titolo ‘La musica nel cuore e nell’anima’, con il tenore Gaetano Labalestra.

Il Concerto, promosso dal past president Domenico Frattarola del Lions Club Sanremo Host, era a scopo benefico per aiutare i Frati Cappuccini a sostenerli nelle spese, negli acquisti di generi alimentari di prima necessità, per famiglie e persone bisognose che ogni giorno bussano alla porta dei frati, per avere qualcosa da mangiare. Grazie alla generosità delle persone presenti al concerto, sono stati raccolti 577 euro, e sono stati donati ai Frati al termine del Concerto, che hanno ringraziato i Lions per l’iniziativa benefica e il tenore Gaetano Labalestra, la pianista Luisa Repola e la bravissima flautista Aurora Pulinetti.

Molto apprezzate le opere eseguite dal tenore Labalestra, da Schubert, all’’opera Tosca, Rigoletto, Fedora, Elisir d’Amore, ma anche brani come “non ti scordar di me, Torna a Surriento, Santa Lucia, O sole mio”. Un repertorio che ha permesso a quanti non conoscevano il Tenore Labalestra, di scoprirne non solo le intense e meravigliose doti vocali, ma anche la grande umanità e generosità nell’offrire gratuitamente il concerto a scopo benefico per i Frati Cappuccini. Un ringraziamento particolare alla pianista Luisa Repola e Aurora Pulinetti che con le note del suo flauto, ha magicamente coinvolto tutti i presenti.

Grande soddisfazione per il past president Frattarola che ha concluso il suo anno sociale, con questo service benefico, condiviso dal nuovo Presidente del Lions Club Sanremo Host Guido De Angeli. Tra i Lions presenti i 1° vicegovernatore del Distretto 108 Ia3 Vincenzo Benza, i soci Cravaschino Giorgio, Claudio Perato e un Lions del Club di Santo Stefano Belbo, Giovanni Sandri (titolare del Pastificio Vallebelbo) che coinvolto dall’opera benefica, ha dato la disponibilità di far arrivare la prossima settimana, dei prodotti della sua azienda nota in Piemonte e Liguria per gli agnolotti, i famosi “Plin”, i “Tajarin”, gnocchi di patate e altri del suo rinomato pastificio. Il 1°Vicegovernatore Vincenzo Benza, nel presentare il Lions Giovanni Sandri di Santo Stefano Belbo, aveva ricordato il suo immediato intervento nella tragedia dell’Emilia-Romagna, che aveva consegnato direttamente al Banco Alimentare di Imola, oltre 1000 chili di agnolotti e Plin, che sono stati distribuirli, nelle famiglie colpite dall’alluvione, anche nelle frazioni e le case più isolate.

Il past Presidente Frattarola, ha ricordato che i Lions sono sempre presenti quando c’è bisogno ed ha ricordato la famosa frase di Padre Giovanni Semeria: “A fare del bene non si sbaglia mai!”