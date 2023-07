Sanremo: al Teatro dell'Opera del Casinò la presentazione del nuovo romanzo di Carlo Vecce

Domani alle 21, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, Carlo Vecce condurrà il pubblico nella Firenze di Leonardo con il romanzo ‘Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo’ (Ed. Giunti).

L’opera di Carlo Vecce non è solo un godibilissimo romanzo ma è anche un punto e a capo, una scoperta che diventa occasione di rinascita e di dibattito nel mondo degli studi leonardeschi. La vita di Caterina, la madre di Leonardo. Un libro che si fonda pure su molteplici scoperte di carattere scientifico, sul ritrovamento di documenti (ma non solo) capaci di riscrivere la storia dell’origine del genio da Vinci.

Un’opera destinata ad aprire un dibattito importante tra i maggiori leonardisti al mondo. Caterina è una ragazza selvaggia, libera come il vento. Corre a cavallo su altopiani, ascolta le voci degli alberi, degli animali, degli dèi e degli eroi. La sua vita trascorre al di fuori del tempo; la sua parabola sembra promettere un futuro luminoso, fin da bambina. Poi, un giorno, improvvisamente, ella viene trascinata con violenza nella Storia. La sua esistenza finirà per intrecciarsi con un’umanità varia, infinita, che non ti aspetti. La sua vicenda, poi, si farà grande: uno dei figli che ha messo al mondo, Caterina l’ha amato più della sua vita. E sa che lui l’ha amata allo stesso modo. La sua felicità è stata dargli tutto quello che aveva: il suo infinito amore per la vita, per le creature e per la libertà. Il nome di quel bambino, lo conosciamo tutti: era Leonardo.

Carlo Vecce è un filologo, storico e professore italiano. Studioso della civiltà del Rinascimento, si è dedicato soprattutto alla figura e all’opera di Leonardo da Vinci. Ha diretto programmi di cooperazione culturale in India e in Cina, ed è stato distaccato all’Accademia dei Lincei. Tra i suoi titoli ricordiamo La biblioteca perduta. I libri di Leonardo (Salerno, 2017), Favole e profezie. Scritti letterari (Garzanti, 2019) e, pubblicati da Giunti, il Libro di pittura (1995) e il Codice Arundel (1998), La biblioteca di Leonardo (2021) e Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo (2023).

Martedì 11 luglio alle 21, invece, Lidia Ravera parlerà di ‘Age Pride. Per liberarci dei pregiudizi sull’età’ (ed. Einaudi).