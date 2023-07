Musica, al via i concerti estivi del Family Band Gospel Choir di Vallecrosia (Foto)

Con l’inizio dell’estate ha preso il via il tour estivo dei concerti del Family Band Gospel Choir di Vallecrosia. Il primo spettacolo è andato in scena sabato scorso a Buggio, frazione di Pigna.

Il Family Band Gospel Choir, che è un coro formato da un gruppo di persone accomunate dall’amore per il gospel, tornerà ad esibirsi il 15 luglio alle 21 a Grimaldi Superiore, frazione di Ventimiglia, e il 13 agosto alle 21 ad Andagna, frazione di Molini di Triora. Inoltre, il Family Band Gospel Choir prenderà anche parte, insieme alla Nazionale, al concerto benefico a sostegno del centro volontari della Protezione civile di Faenza per aiutare le zone colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna che andrà in scena il 22 luglio alle 21 a Lignano Sabbiadoro. “Insieme dal 2012, siamo un gruppo di persone accomunate dall’amore per il gospel, un genere musicale profondo, spirituale, che ha radici nei drammatici secoli della tratta degli schiavi dall’Africa verso l’America. Il gospel è un canto di gioia (gospel significa 'Vangelo') e noi del Family Band vibriamo con questa meravigliosa musica: il nostro scopo è quello di diffondere la gioia e l’energia che si sprigiona cantando insieme il gospel, che tocca l’anima sia di chi canta che di chi ascolta” - spiega il Family Band Gospel Choir.

Il repertorio del Family Band Gospel Choir è frutto di una selezione tra i migliori brani del gospel contemporaneo afroamericano, che include anche artisti del calibro di K. Franklin, R. Smallwood, D. McClurkin e I. Houghton e spazia attraverso i generi musicali più profondi quali il jazz, il blues, R&B, rock, latin e funky.

Il Family Band Gospel Choir di Vallecrosia fa, inoltre, parte dell’Italian Gospel Choir®, la Nazionale che rappresenta l’Italia nella musica gospel, che riunisce cori gospel provenienti da tutto il territorio nazionale che si esibiscono in Italia e all’estero tenendo concerti di alto spessore artistico ed istituzionale, come, ad esempio, quello del 6 maggio scorso a Genova in occasione del centenario dell’Aeronautica Italiana.