Monaco, più di 250 ballerini e artisti alla F(ê)aites de la danse

A Monaco prende il via la F(ê)ait danza, che andrà in scena l'8 e il 9 luglio a Place du Casino e Terrasses du Casino.

Come nel 2017 per la prima edizione, viene organizzato F(ê)aites de la danse congiuntamente da Les Ballets de Monte-Carlo, il Governo del Principe e Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Ideato e orchestrato da Jean-Christophe Maillot, coreografo e direttore dei Balletti di Monte-Carlo, questo evento, gratuito, celebrerà la danza e trasformerà, questa volta per 24 ore, la Piazza e le Terrazze del Casinò in un'enorme pista da ballo all'aperto, dove professionisti e dilettanti si mescoleranno con il ritmo delle più svariate danze e musiche.

In questa occasione, più di 250 ballerini e artisti condivideranno con il pubblico il loro amore per la danza: maratona di danza, Guinguette, sbarra gigante, laboratori di iniziazione alla danza mondo, flash mob, performance coreografica, discoteca all'aperto, orchestre, balli da sala, balli inclusivi e domenica, una nuova mattinata Détox nel programma.

“Questo evento, che stiamo per vivere insieme, sarà un'opportunità per sperimentare un concetto unico. Giovani e vecchi, famiglie e assidui frequentatori di festival, professionisti, amatori delle scuole di danza o perfetti neofiti, abitanti del Principato o semplici turisti di passaggio, vi invitiamo tutti a vivere questa grande esperienza di assembramento […]. Vi sfidiamo ad accompagnarci fino all'alba e oltre!" - dice Jean Christophe Maillot.

L'ingresso è libero e vi sarà la ristorazione in loco.