Imperia: domenica prossima l'associazione 'Stella Maris' organizza 'Il mare per tutti'

L'associazione di pesca sportiva dilettantistica ‘Stella Maris’, grazie al contributo elargito da Credit Agricole di Imperia, in collaborazione con l'Assessorato alla Comunità Solidale ed alle associazioni ed enti di volontariato dell'area ‘disabilità’, organizzano l'undicesima edizione dell'iniziativa ‘Il mare per tutti’, escursione in mare a favore di Persone con disabilità che si svolgerà domenica prossima.

La manifestazione, come di consueto, avrà le caratteristiche di una gara di pesca non competitiva con rilascio del pescato, nell’ottica di una attività sportiva che rispetti e salvaguardi l’ambiente marino. I soci della ‘Stella Maris’ metteranno a disposizione le loro imbarcazioni per l'uscita in mare.

Il programma prevede l'imbarco dei partecipanti alle 8 dalla Marina di Porto Maurizio, il raggiungimento del campo di gara, la gara di pesca della durata di tre ore circa ed il rientro previsto per le 13. Seguirà il pranzo offerto dalla ‘Stella Maris’ e successivamente la premiazione.

L'Assessore alla Comunità Solidale, Laura Gandolfo, commenta: "All'iniziativa, voluta con merito dalla ‘Stella Maris’, abbiamo collaborato con entusiasmo trattandosi di uno speciale momento di incontro, socializzazione e divertimento, nell’ottica dell’inclusione alla quale l’Amministrazione Scajola guarda con la doverosa attenzione”.