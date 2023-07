Coro di Sanremo a fine luglio alla rassegna internazionale ‘Musique en Còte de Nacre’ in Normandia

Il Coro FilHarmonia di Sanremo parteciperà, in rappresentanza dell'Italia e in modo particolare di Sanremo, alla rassegna internazionale ‘Musique en Còte de Nacre’, che si svolgerà in Normandia dal 14 al 28 luglio in occasione del 16° ‘Rencontres Internationales de la Paix’.

Si tratta di una manifestazione a carattere internazionale che, ogni anno, riunisce 150 musicisti di una dozzina di nazionalità per partecipare a 7 accademie: coro, violino, viola, violoncello, pianoforte, canto e ensemble di ottoni. L'incontro stimola ed incentiva anche una migliore comprensione reciproca tra i popoli grazie a due settimane di intenso lavoro musicale collettivo. Il Coro FilHarmonia di Sanremo proporrà, oltre al programma obbligatorio, cori d'opera di Rossini, Puccini e Verdi e brani popolari.

“I complimenti del Sindaco Alberto Biancheri e di tutta l'amministrazione comunale - dichiara il vicesindaco Costanza Pireri - al Coro FilHarmonia per questa prestigiosa partecipazione che tanto onora la città di Sanremo. Quest'opportunità è la prova che l'impegno, la passione e il talento vengono riconosciuti e sono da stimolo per raggiungere sempre nuovi traguardi".

A nome del coro ha commentato la partecipazione al festival in Normandia il direttore, Giulio Magnanini: “La nostra partecipazione nasce da un incontro casuale con gli organizzatori che, ogni anno, invitano un coro straniero, all’interno di una accademia estiva con formazioni di vario genere. Il tutto finalizzando le due settimane con una serie di concerti e con un’ultima proposta con tutti i partecipanti. Verranno proposti brani di diverso genere, tra cui anche alcuni di musica leggera, tra i quali anche ‘Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno. L’esibizione più significativa del nostro coro sarà ‘Il Messia’ di Handel”.