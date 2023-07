C'è un nuovo comandante alla guida della Polizia Locale di Taggia

Crudo ha 47 anni, è laureato in giurisprudenza ed è un avvocato. Oltre a questo, vanta specializzazioni in numerosi campi. Da curriculum, ha conseguito un master di primo livello in materie giuridico economiche, ha frequentato corsi in scienze medico forensi con i RIS di Parma, è un mediatore civile commerciale, ha una specializzazione forense conseguita presso la scuola Mauro De Andrè di Genova e sta acquisendo un master in secondo livello per la gestione della Polizia Locale. Il suo primo incarico nella polizia locale è stato nel 2014 presso il comando di Bordighera. Soltanto due anni dopo è arrivato a Taggia dove si è formato ed è progredito di carriera arrivando a diventare vice commissario e poi l'incarico assunto da sabato.

"Mi aspetto una proficua collaborazione con il nuovo comandante Crudo. - aggiunge - Per il nostro comune è sicuramente una grande opportunità: al vertice della Polizia Locale avremo una persona con un alto livello formativo. Questo è un settore strategico per Taggia. C'è sempre necessità di garantire sicurezza e decoro urbano. Ambiti che vanno di pari passo con altri settori come quello dei lavori pubblici e dell'ambiente. C'è bisogno che gli agenti mantengano e incentivino la vicinanza con residenti e turisti".



"Se guardo al futuro, abbiamo dato il via ad un importante cambiamento con la sperimentazione dell'abbassamento del limite di velocità a 30 km/h in via Lungo Argentina (LINK). - conclude il sindaco Conio - Ulteriori interventi interesseranno anche il resto del territorio comunale. Un progetto in più fasi per mettere la sicurezza del cittadino al centro".