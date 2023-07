Ventimiglia: eredità di 161 mila euro a favore del Comune, Scullino chiede risposte in consiglio

Il consigliere di minoranza Gaetano Scullino chiede lumi all’amministrazione comunale in merito all’utilizzo del lascito testamentario di Eda Teresa Casini, in memoria della figlia Maura Giudici. La donna ha lasciato a favore del sindaco del Comune di Ventimiglia la somma di 161 mila euro da utilizzare per interventi di sostegno ai minori per “supportarne il corretto sviluppo psicosociale, superando i limiti derivanti dalle condizioni di fragilità dei nuclei famigliari d'origine e favorendo, in tal modo, la loro piena integrazione sociale” e “promuovere la corretta integrazione scolastica ed il diritto allo studio e favorire la socializzazione anche attraverso l'inserimento in attività estive, sportive e culturali”.

Il consigliere Scullino, quindi, ha presentato una interpellanza con la quale chiede “quanta parte del lascito di cui sopra sia stata ad oggi utilizzata” e “di meglio specificare a che cosa si riferiscano gli interventi di cui sopra, se siano già stati presentati dall'ufficio servizi sociali progetti che possano essere finanziati secondo le volontà della signora Eda Casini” e “che si faccia particolare attenzione all'impiego di questo importante lascito a favore dei bambini in reale difficolta del nostro Comune, previlegiando l'accompagnamento e la tutela scolastica”.

La richiesta del consigliere Scullino è quella di dibatterne durante la prossima seduta del consiglio comunale.