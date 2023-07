Ventimiglia: dopo le segnalazioni l'Assessore Raco "Utilizzate i canali ufficiali, io sono sul territorio"

“Sono stata chiamata a replicare alle segnalazioni denunciate, ma il mio invito è stato naturalmente quello di utilizzare i canali ufficiali”. Sono le parole dell’Assessore all’Ambiente di Ventimiglia, Milena Raco, che prosegue: “La mia presenza sul territorio ed il dialogo costante con i cittadini, i commercianti ed i presidenti dei comitati di quartiere mi ha vista coinvolta sin dall’inizio alle dirette segnalazioni agli uffici competenti. Parecchie sono state le criticità rilevate, per prima la carenza del capitolato firmato e voluto da precedenti amministrazioni, ereditato da poco ed oggetto di continue discussioni”.

“L’incontro con i vertici della Teknoservice di lunedì scorso – va avanti l’assessore - ha evidenziato la reciproca volontà al miglioramento del servizio, che verrà sicuramente rimodulato e che vedrà coinvolta la pubblica amministrazione e la ditta appaltatrice in continua collaborazione con tavoli di lavoro a cadenza settimanale. Quello che ci preme ora è di arrivare in breve tempo ad avere una città che curi la raccolta differenziata e che la popolazione si dimostri collaborativa in civiltà e rispetto per la nostra Ventimiglia”.

“Nei prossimi giorni, a seguito di una accurata mappatura delle discariche abusive – conferma Milena Raco procederemo con una mini retata nelle frazioni per recuperare 100 tonnellate di materiale tra ingombranti e rifiuti speciali. Saranno anche sistemate postazioni di video sorveglianza per un monitoraggio costante delle zone più critiche della città, per arginare i continui fenomeni di discarica a cielo aperto, punendo i trasgressori ai sensi di legge”.

“Ho promesso presenza costante, monitoraggio e controllo – termina - e lo farò direttamente sul territorio. Non utilizzerò i social, ma sarò pronta ad accogliere chiunque voglia incontrarmi di persona, con estrema umiltà e disponibilità”.