Stage con l'ex nazionale di ginnastica Tiziana Di Pilato con l'associazione 'Insieme Sanremo' (Foto)

Prestigioso stage quello organizzato mercoledì scorso dall’associazione ‘Insieme Sanremo’ insieme all’ospita Tiziana Di Pilato, tecnico e coreografa internazionale della Federazione Ginnastica, ex ginnasta della nazionale italiana e istruttrice al centro tecnico di Milano.

Ad accoglierla, oltre alle istruttrici Sonia Di Marcoberardino, Marzia Riccardi e Angelica Stella, anche il vice presidente dell’associazione Saverio Bonsignore che si dichiara entusiasta e favorevolmente impressionato per le iniziative nuove e di grande arricchimento per le ginnaste e per l’associazione stessa.

Al progetto hanno partecipato numerose atlete della sezione di ginnastica artistica dell’associazione sanremese che hanno potuto lavorare a stretto contatto con Tiziana Di Pilato e fare nuove esperienze di alto livello. Lo stage è stato molto formativo sia per le ginnaste sia per i tecnici che stanno già pensando ai prossimi appuntamenti.

Per rimanere informati sulle attività della scuola estiva e dei corsi di ginnastica o di fitness, l’associazione consiglia di seguire le pagine Fb (ASD Insieme Sanremo o Gym Insieme Sanremo), Ig (gyminsieme_asdinsieme) o chiamare il numero 339 3351687.